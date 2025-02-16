وزير التراث الثقافي: المعارض بنية تحتية لتنمية السياحة في البلاد

وأعرب صالحي أميري، في حفل تكريم المسؤولين عن تنظيم معرض طهران الثامن عشر للسياحة والصناعات ذات الصلة، عن امتنانه للمنظمين وأكد على ضرورة تحليل مواضيع المعرض هذا العام، وقال: "يجب أن يكون تقييم معرض هذا العام أساسًا للتخطيط وإقامة مهرجان العام المقبل".

وأكد على ضرورة أن تكون كافة أعمال الوزارة برامجية، وأضاف: "أتوقع من نواب ومدراء الوزارة تنفيذ الخطط والأعمال التنفيذية بما يتوافق مع السياسات العامة".

وفي إشارته إلى المحاور العشرين المعلنة، قال وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية: "هذه المحاور هي تطلعاتنا وسياساتنا الرئيسية، ويجب على جميع الزملاء في جميع أنحاء البلاد الالتزام بها".

*المعرض مجال لتنمية السياحة

واعتبر صالحي اميري، المعرض السياحي فرصة للتعريف بالقدرات الايرانية وقال: "في هذا الحدث تم عرض صورة كاملة عن السياحة في البلاد واطلع المستثمرون والقطاع الخاص والمسؤولون الحكوميون والضيوف الأجانب عن كثب على هذه القدرات".

وأشار إلى التغطية الواسعة للمعرض في وسائل الإعلام الوطنية، وقال: تم بث أكثر من 150 برنامجًا ذا صلة على الهواء مباشرة من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، حيث شاهد المواطنون في الغالب إيران ومعالمها السياحية افتراضيًا في منازلهم.

وأعلن وزير التراث الثقافي أيضاً عن لقاءات عديدة مع مسؤولين أجانب على هامش المعرض، وقال: "هذه الفعاليات توضح أهمية هذا الحدث في دبلوماسية السياحة في البلاد".

*استهداف 15 مليون سائح

وأكد صالحي أميري أن المعرض السياحي هو مجرد بداية لتوجه جديد، وتابع: "هدفنا النهائي هو تطوير السياحة في البلاد، وفي هذا الصدد يجب أن نتحرك على الفور نحو تحقيق أهداف الخطة التنموية السابعة".

وأضاف: "بناء على هذا البرنامج يجب أن نصل بعدد السياح الوافدين إلى 15 مليونا بحلول نهاية البرنامج. وهذا يعني أننا يجب أن نجتذب كل عام 1.5 مليون سائح أكثر من العام السابق، وهي مهمة صعبة لكنها قابلة للتنفيذ".

وأكد وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية على ضرورة تطوير البنية التحتية السياحية وقال: "لتحقيق هذا الهدف نحتاج إلى افتتاح 100 فندق جديد سنويا وتوفير رأس المال اللازم لبنائها".

*تطوير العلاقات الدولية لجذب السياح

واعتبر صالحي اميري تعزيز قطاع السياحة الدولية من اولويات الوزارة وقال: "بدلا من التركيز على طهران فقط، يجب علينا زيادة جذب السياح الاجانب من خلال الاعلانات الفعالة والتعريف بجمال ايران والاستفادة من امكانات المشاهير والفنانين والتعاون مع شركات الطيران العالمية".

وفي إشارته إلى أهمية الأسواق الإقليمية، أضاف: "في طاجيكستان، رأينا بوضوح الرابطة الثقافية العميقة بين البلدين، ويجب أن نستغل هذه القدرة لجذب المزيد من السياح".

وأشار وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية إلى ضرورة حل التحديات في جذب السياح من جمهورية أذربيجان وأرمينيا، وقال: "في اللقاءات المشتركة مع هذه الدول، نبحث عن حلول لتطوير التعاون السياحي".

*الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للنقل

واعتبر صالحي اميري زيادة قدرة النقل السياحي ضرورة وتابع: "لتحقيق اهداف الخطة السابعة يجب توفير ثمانية الاف مركبة جديدة في قطاع النقل السياحي وزيادة عدد الطائرات في البلاد بـ 550 طائرة".

وأكد: "إن جذب السياح وتطوير البنية التحتية وإصلاح منظومة الحوكمة في هذا المجال مرتبطة ببعضها البعض بشكل وثيق، وعلينا أن نستغل كل طاقاتنا لتحقيق هذه الأهداف".

*توثيق المعرض للسنوات القادمة

وفي الختام، جدد وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية شكره لمنظمي المعرض، وأكد على ضرورة توثيق هذا الحدث وقال: "يجب تسجيل هذا المعرض كأساس للمقارنة في السنوات القادمة حتى نتمكن من تقييم تقدمنا ​​واتجاهنا بشكل صحيح".

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