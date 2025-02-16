١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٥١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85752161
T T
٠ Persons

سمات

15 عملا مقاوما في الضفة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٥١ ص
رمز الخبر: 85752161
15 عملا مقاوما في الضفة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

طهران / 16 شباط/فبراير/ارنا- تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 15 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

وأشار مركز معلومات فلسطين “معطي” إلى أن أعمال المقاومة تضمنت عملية تفجير عبوات ناسفة، ومظاهرتين منددتين بجرائم الاحتلال، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 12 نقطة بالضفة.

وفجّر مقاومون فلسطينيون عبوة ناسفة بآليات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين، تزامنا مع اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في مخيم جنين.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، وبلدة العيساوية بالقدس، وقرية أبو شخيدم برام الله.

وامتدت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال إلى منطقة بروقين بمحافظة سلفيت، وتل ويتما والأحياء الشرقية من محافظة نابلس، ومخيم الدهيشة وبلدة الخضر ببيت لحم، ومدينة دورا ومحافظة الخليل، وتخلل جميع هذه المواجهات إلقاء حجارة.

وخرجت مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي رام الله ونابلس.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .