أمين عام حزب الله يتحدث مساء اليوم في ذكرى الشهداء القادة

طهران / 16 شباط/فبراير/ارنا- يتحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم ‏الأحد 16 شباط 2025 عند الساعة السادسة والنصف مساءً (بتوقيت لبنان) في ذكرى الشهداء القادة.

يذكر ان حزب الله يحيي في 16 شباط/فبراير من كل عام ذكرى الشهداء القادة: سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي، شيخ شهداء المقاومة الشيخ راغب حرب والقائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية (الحاج رضوان). انتهى ** 2342