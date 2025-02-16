أمين عام حزب الله يتحدث مساء اليوم في ذكرى الشهداء القادة

يذكر ان حزب الله يحيي في 16 شباط/فبراير من كل عام ذكرى الشهداء القادة: سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي، شيخ شهداء المقاومة الشيخ راغب حرب والقائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية (الحاج رضوان).
انتهى ** 2342
طهران / 16 شباط/فبراير/ارنا- يتحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم الأحد 16 شباط 2025 عند الساعة السادسة والنصف مساءً (بتوقيت لبنان) في ذكرى الشهداء القادة.
يذكر ان حزب الله يحيي في 16 شباط/فبراير من كل عام ذكرى الشهداء القادة: سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي، شيخ شهداء المقاومة الشيخ راغب حرب والقائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية (الحاج رضوان).
انتهى ** 2342
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