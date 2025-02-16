أسير فلسطيني: قادة القسام وحماس هم قادة الشعب الفلسطيني

وقال الأسير المحرر منصور شريم: "إن حماس زرعت في شعبنا ثقافة "نحن قوم لا نترك أسرانا في السجون"، رحم الله قادة القسام وحماس العظام، ونعتبرهم قادة لنا ولشعبنا وليس فقط لحماس".

تجدر الإشارة إلى، أنه أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني، أمس السبت، عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر، ودخل بعضهم إلى مدينة رام الله، ضمن الجولة السادسة من صفقات تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأعلنت مصادر إخبارية، أن 10 من الأسرى الفلسطينيين المحررين، نقلوا إلى رام الله.

وقال الأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم إن الكيان الصهيوني مارس معهم أبشع أنواع التعذيب خلال الحرب.

وأشار الأسرى إلى أن كافة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم تعرضوا للتهديد من قبل ضباط جهاز الأمن الداخلي التابع للكيان الصهيوني"الشاباك".

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها نقلت أربعة من الأسرى إلى المستشفى لأن حالتهم الصحية حرجة.

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