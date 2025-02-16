باحث فلسطيني: على الجانب العربي أن يبادر إلى رفض مخطط ترامب

وحول مخطط الرئيس الأمريكي" دونالد ترامب"، لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة؛ قال الباحث في مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، والمتخصص بالشأن الصهيوني الدكتور "باسم القاسم"، في حوار خاص مع مراسلة وكالة إرنا: في البداية لا بد أن نشير إلى أن دونالد ترامب سعى عند انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، إلى اختيار فريق عمل يضم شخصيات مؤيدة بشكل واضح للكيان الصهيوني، خصوصا فيما يتعلق برسم السياسة الخارجية وتحديد مكانة ودور الكيان الصهيوني في السياسة الأميريكية.

وأضاف الدكتور القاسم: إذا نظرنا إلى فريق ترامب، يمكننا ملاحظة وجود "ماركو روبيو" في منصب وزير الخارجية الأميركي الجديد، وروبيو هو أول وزير خارجية من أصول لاتينية في تاريخ الولايات المتحدة، ويعتبر من صقور الإدارة الجديدة فيما يتعلق بالصين وإيران والشرق الأوسط، وهو من أشد مؤيدي "إسرائيل" في إدارة ترمب، إلى جوار مستشار الأمن القومي "مايكل والتز".

وتابع قائلا: يشكل الرجلان اللذان يتصدران المشهد فيما يتعلق بسياسات الولايات المتحدة في العالم، ثنائيا منسجما يتميز بأجندات متطرفة وحادة. كما يضم الفريق حاكم أركنساس السابق "مايك هاكابي"، الذي عينه ترامب سفيرا لدى الكيان الصهيوني. ووصفه بأنه "يحب إسرائيل كثيرا، والكيان الإسرائيلي يحبه أيضا.

وصرح الباحث الفلسطيني: إننا أمام فريق عمل محيط بترامب يضم أشد الشخصيات الأمريكية المؤيدة للكيان الصهيوني، فهذا ما يجب أخذه بالاعتبار قبل الحديث عن خطة ترامب.

وقال: بالعودة إلى خطة ترامب فمن المفيد الإشارة إلى أن أصل هذه الخطة هي خلاصات دراسة (من 49 صفحة) كان قد وضعها البروفسور الإسرائيلي - الأميركي في جامعة جورج واشنطن "جوزيف بيلزمان"، وقدمها إلى فريق ترامب الانتخابي، في تموز/ يوليو 2024، وتم نشرها في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وحملت عنوان خطة اقتصادية لإعادة بناء غزة: نموذج بي أو تي (بناء – تشغيل – تحويل).

وأضاف: بحسب الخطة المشار إليها، فإنه بعد إخلاء القطاع وتسويته أرضا، ستعمل شركات أميركية على إعادة بناء البنية التحتية ومنشآت سياحية وتجارية وإدارية وسكنية، تشغلها على مدى 50 عاما، ومن بعدها، قد يسلم المستثمرون غزة إلى ناس في المنطقة، ولن يسمح لأهالي غزة للعودة إلى القطاع بعد تهجيرهم.

وتفترض الدراسة أن تكلفة مشروع استملاك قطاع غزة قد تصل إلى تريليوني دولار، من دون تحديد المساهمين، مشيرة إلى أنه "ستتراوح تكلفة بناء مجمع فندقي ووحدات سكنية بما في ذلك الحفر الكامل للأنفاق ومجموعة كاملة من البنية التحتية للطاقة الشمسية، بين 500 مليار دولار و1 تريليون دولار" (صفحة 22). وفي فقرة أخرى يرد الآتي: "ستتراوح تكلفة عملية إعادة الإعمار الضخمة هذه في غزة، بين 1 و2 تريليون دولار، وسيستغرق استكمالها من 5 إلى 10 سنوات.

ولفت إلى: إننا أمام خطة مكتملة الأركان على الورق، لكن هذه الخطة لديها ثغرات وعوامل فشل عديدة، أول هذه العوامل هو صمود وإرادة الشعب الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، والذي صمد وقاوم أمام أقوى جيوش المنطقة مدعومة بأقوى دولة في العالم (الولايات المتحدة)، مشيراً إلى إنه سوف تحاول "إسرائيل" الاستفادة من طرح خطة ترامب من أجل إكمال مخطط تهجيرها لسكان غزة، واستخدام الخطة كضوء أخضر من أجل إكمال حرب الإبادة الجماعية بحق أهل القطاع.

وقال: لكن من الممكن القول أن طرح هذه الخطة في هذا التوقيت، هو من أجل ابعاد الأنظار عن الإبادة الجماعية التي يقوم بها الجيش الصهيوني في الضفة الغربية، تحضيرا لعملية الضم، ضمن إطار عملية الجدار الحديد الذي أطلقها في الاحتلال في 21/1/2025، والتي جاءت كتعويض عن حالة الفشل في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد أيام من إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة (15/1/2025)، هذا من جهة.

وتابع قائلا: من جهة أخرى فإن إعلان الخطة قد تكون مناورة أمريكية من أجل تشكيل حالة ضغط قصوى على الدول العربية، بالتحديد، السعودية في المقام الأول، ثم مصر والأردن في المقام الثاني؛ وذلك من أجل دفع هذه الدول، من خلال التلويح بتهجير سكان قطاع غزة ولاحقا الضفة الغربية، نحو تقديم تنازلات خصوصا السعودية لدفعها لتوقيع اتفاق تطبيع مع الكيان الصهيوني دون شروط مكلفة، بالإضافة إلى ابتزاز الجانب السعودي لدفع الرياض إلى زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار بدلا من 600 مليار دولار. وقد لوح ترامب بالمساعدات الأمريكية التي تتلقاها كل من مصر والأردن؛ فوضعها أمام خيارين إمام الانصياع إلى تلبية الرغبات الأمريكية أو خسارة الدعم المالي.

وأضاف: من المتوقع أن يستفيد الجانب الإسرائيلي من هذا الزخم الأمريكي، محاولا تحقيق الجانب العملي من خطة ترامب، أي تهجير الفلسطينيين من خلال الآلة العسكرية الإسرائيلية، وإن كان ذلك صعب التحقق؛ قياساً مع تجربة الحرب التي استمرت أكثر من 15 شهراً، كما أن دفع الفلسطينيين إلى سيناء قد يضع العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية أمام خطر الإنزلاق إلى مواجهة إسرائيلية مع الجيش المصري الذي من المتوقع أن ينشر قواته لمنع تدفع اللاجئين إلى سيناء.

وقال الدكتور باسم القاسم على الجانب العربي أن يبادر أولا وقبل كل شيء إلى رفض المخطط الأمريكي من خلال التصريحات الجازمة والواضحة غير القابلة للتأويل، ومن خلال عقد اجتماعات طارئة لجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون في الخليج (الفارسي)، وتوسيع دائرة التفاعل والتأييد من خلال عقد قمة عربية إسلامية واسعة، وصولا إلى تشكيل حالة صد ورفض عالميا تضم دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول بريكس وأسيان..، هذا من جهة.

وأضاف: أما من جهة أخرى، فإن مواصلة الدعم من خلال إيصال المساعدات الإنسانية والتسريع بعملية إعادة الإعمار وفك الحصار عن قطاع غزة هي كفيلة بإفشال مخططات التهجير، من خلال هذين المسارين يمكن للدول العربية، أن تفشل مخطط ترامب وأن تدعم صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني.

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