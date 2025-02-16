الاتحاد الإيراني للتنس یطالب باستضافة بطولة كأس ديفيز

وأرسل الاتحاد الإيراني للتنس طلبه رسميًا لاستضافة مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس ديفيز لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ مع تحديد الفرق المشاركة في هذه المباریات.

وتضم المجموعة الثالثة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ منتخبات إيران والأردن وفيتنام وسنغافورة وسريلانكا وكمبوديا.

وأن منتخبات تايلاند وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية وسوريا خسرت أمام خصومها في تصفيات المجموعة العالمية الثانية.

يذكر ان كأس ديفيز هو أكبر مسابقات لعبة كرة المضرب للرجال على مستوى المنتخبات العالميَّة يديرها الاتحاد الدولي للتنس (ITF) ويتمّ التنافس عليها سنويًا بين فرق من الدول المُتنافسة.

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