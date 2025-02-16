١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٠٦ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85752415
T T
٠ Persons

سمات

الاتحاد الإيراني للتنس یطالب باستضافة بطولة كأس ديفيز

١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٠٦ ص
رمز الخبر: 85752415
الاتحاد الإيراني للتنس یطالب باستضافة بطولة كأس ديفيز

طهران / 16 شباط/فبراير/إرنا-أعلن الاتحاد الإيراني للتنس رسميا عن طلبه لاستضافة مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس ديفيز لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ.

وأرسل الاتحاد الإيراني للتنس طلبه رسميًا لاستضافة مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس ديفيز لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ مع تحديد الفرق المشاركة في هذه المباریات.

وتضم المجموعة الثالثة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ منتخبات إيران والأردن وفيتنام وسنغافورة وسريلانكا وكمبوديا.

وأن منتخبات تايلاند وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية وسوريا خسرت أمام خصومها في تصفيات المجموعة العالمية الثانية.

يذكر ان كأس ديفيز هو أكبر مسابقات لعبة كرة المضرب للرجال على مستوى المنتخبات العالميَّة يديرها الاتحاد الدولي للتنس (ITF) ويتمّ التنافس عليها سنويًا بين فرق من الدول المُتنافسة.

انتهی**3280

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .