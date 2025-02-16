١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٣ م
رمز الخبر: 85752447
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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في حوار خاص مع ارنا؛

عضو في حركة النجباء في العراق: الرئيس الأميركي لا يدرك حجم معاناة الشعب الفلسطيني

١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٣ م
رمز الخبر: 85752447
عضو في حركة النجباء في العراق: الرئيس الأميركي لا يدرك حجم معاناة الشعب الفلسطيني

طهران / 16 شباط/فبراير/إرنا- قال عضو المجلس السياسي لحركة النجباء في العراق الدكتور "فراس الياسر"، إن الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، ليس له ضابطة واضحة في سلوكه السياسي، ولا يدرك حجم معاناة الشعب الفلسطيني.

وحول مخطط الرئيس الأمريكي" دونالد ترامب"، لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة؛ قال عضو المجلس السياسي لحركة النجباء في العراق الدكتور "فراس الياسر"، في حوار خاص مع مراسلة وكالة إرنا: من المعهود أن ترامب ليس له ضابطة واضحة في سلوكه السياسي وهو يعمل بعقل استثماري، هو يفهم القضية الفلسطينية وفق منظور برغماتي ولا يدرك حجم معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف الدكتور الياسر: يتصور ترامب بأنه لديه القدرة في تصفية القضية لكنه لا يدرك أبعاد هذه الخطوة.

وتابع قائلا:  طوفان الأقصى قلب الحسابات، لأن حماس أثبتت وجودها الميداني، والصفقة الأخيرة خير دليل علی ذلك، مضيفا: إن ترامب يمارس ضغوطا على بعض الدول العربية للقبول بحلول جنونية، إن الواقع يرفض تقبل أو قبول إمكانية التهجير.

وصرح: محور المقاومة حاضر ويراقب، وقوى المقاومة لديها الإمكانية لإعادة المواجهة.

وقال الدكتور الياسر: إن الحكومات المطبعة محرجة أمام شعوبها لأن القضية أسقطت الأقنعة، ليس من السهل تمرير أمنيات ترامب.

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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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