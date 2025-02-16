الاحتلال يواصل عدوانه على مخيمات شمال الضفة الغربية

هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 21 على التوالي ولليوم الثامن على مخيم نور شمس، وسط تصعيد عسكري مترافقا مع تعزيزات عسكرية وحصار شامل.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية، إن قوات الاحتلال واصلت خلال ساعات الليل الماضية الدفع بجنودها وآلياتها إلى المدينة من حاجز "تسنعوز" العسكري غرباً، حيث تجوب شوارع المدينة وأحياءها، خاصة الشمالية والشرقية، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأضافت: إن قوات الاحتلال تمركزت على شارع العليمي وشارع نابلس الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس وأوقفت المركبات، وفتشتها، ودققت في هويات ركابها، وأخضعتهم للاستجواب.

وما زالت قوات الاحتلال تستولي على عدد من المنازل في الحيين الشرقي والشمالي للمدينة، خاصة القريبة والمحاذية لمخيم طولكرم وتحويلها لثكنات عسكرية بعد إخلاء سكانها منها.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، بعد مداهمة منزليهما.

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