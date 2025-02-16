١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٣ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85752492
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الأونروا: تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني من الضفة ووضع الوكالة المالي سيئ

١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٣ م
رمز الخبر: 85752492
الأونروا: تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني من الضفة ووضع الوكالة المالي سيئ

طهران/ 16 شباط/فبراير/ارنا- أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" "فيليب لازاريني":إن أكثر من 40 ألف فلسطيني أُجبروا على مغادرة منازلهم في الضفة الغربية، في الفترة الأخيرة.

وقال لازاريني: إن "الوضع المالي للوكالة سيئ وليس هناك وضوح بشأن المستقبل".

ولفت إلى أنه "لا توجد وكالة أممية أخرى قادرة على تقديم الخدمات، التي تقدمها الأونروا".

وأفادت الأونروا، يوم أمس السبت، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بالقوة مركزاً صحياً تابعاً لها، في مخيم العروب، جنوبي الضفة الغربية واستخدمته مكان احتجاز موقتا للفلسطينيين، خلال عملية تفتيش واعتقال، في الـ12 من شباط/فبراير الجاري.

وأعلنت وكالة الأونروا بشأن تهجير سكان غزة، يوم الجمعة، رفضها خطط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المتعلقة بقطاع غزة، مؤكدة أن الأمم المتحدة لا تقبل مبدأ التهجير القسري.

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