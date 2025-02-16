إطلاق القمر الاصطناعي الايراني "ناوك" الى الفضاء قريبا

وخلال اجتماع مساعدي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف"، أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات "ستار هاشمي" تفاصيل خطط وأولويات وزارة الاتصالات في حكومة بزشكيان، واكد على تسريع تطوير الأنشطة لا سيما شبكة اتصالات الجيل الخامس (5G) والقدرات القائمة في توسيع الدبلوماسية التقنية،كما أعلن ان إطلاق القمر الاصطناعي "نافوك" سيكون خلال الأيام المقبلة.

إعادة تصميم العمليات لتحقيق الحكومة الإلكترونية

وتحدث هاشمي عن ضرورة "تحقيق حصة 10% للاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي استنادا الى خطة التنمية السابعة" و"زيادة حجم الاقتصاد الرقمي" مشيرا إلى أولوية الذكاء في وزارة الاتصالات، وان الحكومة تحاول تحديد حزمة محددة ونظرة مشتركة للعمليات والأنظمة المتعلقة بالتنظيم الإداري والتوظيف حول الحكومة الالكترونية.

واضاف انه تم في هذا الخصوص، إعداد مذكرة تفاهم مع المنظمة الإدارية والتوظيفية ومشغل رائد لإعادة تصميم الأنظمة والعمليات، والتي سيتم توقيعها الأسبوع المقبل، الامر الذي يبشر بتطور جديد في الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وتابع ان الوزارة تسعى إلى إنشاء هيئة تنظيمية وطنية قوية تعتمد على الخبراء للاستفادة من القدرات المتنوعة للقطاع الخاص لتنمية الاقتصاد الرقمي وحل مشاكل الشركات الرقمية التي اوجدها النهج القطاعي في المنافسة مع القطاع الخاص.

كما دعا وزير الاتصالات إلى تحسين جودة شبكة الاتصالات وشفافية التنظيم في مجال الاتصال ،لافتا الى انه وبعد عقد العديد من اجتماعات الخبراء، تم الحصول على نتائج جيدة، والتي ستؤدي قريبا إلى تسريع عملية تطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس (5G) مع مزاد موارد التردد 3600 ميغاهرتز.

الدبلوماسية التقنية من الانجازات الدولية

وبالاشارة الى ان الدبلوماسية التقنية من اولويات الحكومة الـ14،اوضح انه وعلى الرغم من استمرار العقوبات وتشديدها،فقد تم تحقيق مكاسب خلال الاربعة اشهر الماضية،يمكن الدفاع عنها خلال الزيارات الإقليمية والدولية، من أمريكا اللاتينية إلى دول الخليج الفارسي.

واوضح انه تم إبرام عقود مهمة في هذا السياق، مع التركيز على تطوير التعاون وتعزيز دبلوماسية وتكنولوجيا الاتصالات، مما يظهر القدرات الفريدة والقيمة للبلاد.

كما أشار إلى اجتماع "ممر إيران 2025" الذي عقد بمبادرة من وزارة الاتصالات وبحضور كبار المديرين من 15 من كبار المشغلين الإقليميين،مبيّنا انه وعلى الرغم من استمرار العقوبات، فقد تشكلت العديد من التفاعلات الجيدة، وتم التوصل إلى اتفاقيات مهمة للمشاركة في تشغيل الألياف الضوئية البحرية في المنطقة.

إطلاق القمر الاصطناعي "ناوك"؛ خطوة إيران الكبيرة نحو تحقيق المدار الجغرافي

وفي معرض حديثه عن تطور إنجازات صناعة الفضاء الايرانية، أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق القمر الاصطناعي المخصص للاتصالات السلكية واللاسلكية "ناوك" في الأيام المقبلة، مشيرا الى ان هذا القمر الاصطناعي الصغير الذي يبلغ وزنه 40 كلغ هو نتيجة لجهود معهد أبحاث الفضاء الإيراني ويتم إطلاقه إلى الفضاء عبر حامل الأقمار الصناعية صاروخ "سيمرغ " المطور بهدف تعزيز الاتصالات السلكة واللاسلكية الايرانية كما انه يعد خطوة أساسية للوصول إلى المدار الجغرافي.

كما اعتبر تخصيص نطاق 1500 ميغاهرتز ضروريا لتطوير شبكة الألياف الضوئية موضحا بأنه أصبح تطوير شبكة الألياف الضوئية مع أولوية "الاتصال" بدلاً من "التغطية" على جدول الأعمال، ويتطلب تطوير هذا المشروع تعاون معظم البلديات في جميع أنحاء البلاد.

انتهى**ر.م