١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٧ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85752544
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عراقجي: سواحلنا هي البوابات التي تربط إيران بالاقتصاد العالمي

١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٧ م
رمز الخبر: 85752544
عراقجي: سواحلنا هي البوابات التي تربط إيران بالاقتصاد العالمي

طهران/ 16 شباط/فبراير/ارنا- قال وزير الخارجية الإیراني "عباس عراقجي" إن تطوير الاقتصاد البحري أمر ضروري لإيران وأضاف: لقد أدركنا أن سواحلنا ليست حدود طبيعية للبلاد فحسب، بل هي أيضا البوابات التي تربط إيران بالاقتصاد العالمي.

یذکر أن  وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل الى العاصمة العمانية مسقط، على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول المحيط الهندي.

ویشارك الوزير عراقجي في الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول المحيط الهندي، الذي يُعقد في مسقط تحت شعار "نحو آفاق جديدة للشراكة البحرية".

ویستضيف هذا الاجتماع كل من عُمان والهند وسنغافورة، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من 20 دولة عضو.

وبالإضافة إلى المشاركة وإلقاء كلمة في هذا الاجتماع، سيجري وزير الخارجية الإيراني لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة ومسؤولين آخرين.

یتبع..

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