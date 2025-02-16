عراقجي: سواحلنا هي البوابات التي تربط إيران بالاقتصاد العالمي

یذکر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل الى العاصمة العمانية مسقط، على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول المحيط الهندي.

ویشارك الوزير عراقجي في الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول المحيط الهندي، الذي يُعقد في مسقط تحت شعار "نحو آفاق جديدة للشراكة البحرية".

ویستضيف هذا الاجتماع كل من عُمان والهند وسنغافورة، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من 20 دولة عضو.

وبالإضافة إلى المشاركة وإلقاء كلمة في هذا الاجتماع، سيجري وزير الخارجية الإيراني لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة ومسؤولين آخرين.

یتبع..