باحث عراقي: من غير الممكن تطبيق خطة تهجير سكان غزة

وحول مخطط الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتهجير الفلسطينيين من غزة، قال الدكتور "حازم فضالة"، في حوار خاص مع مراسلة إرنا اليوم الاحد، إن الرئيس الأميركي "دونالد ترمب"، أطلق تصريحات وقرارات كثيرة، معظمها كانت مضرة على أميركا، مثل زيادة الضرائب على كندا والمكسيك، التي تراجع عنها، أو كلامه بشأن احتلال كندا وغرينلاند الدنماركية وتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا، ومنها تهجير سكان غزة وإنهاء الوجود الفلسطيني حتى في الضفة.

وأضاف: أرى أن قرار تهجير سكان غزة غير ممكن التنفيذ، لذلك عندما طلب من دولتي مصر والأردن أن تستقبلا سكان غزة، رفضتا ذلك، والرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، اعتذر أن يلبي دعوة البيت الأبيض بالزيارة، بسبب موقف مصر الرافض لتهجير أهل غزة.

وأشار إلى أننا نرى موقف العراق الثابت مع القضية الفلسطينية، في كل المحافل الدولية، وفي تقديم المساعدات واستقبال الجرحى، فضلا عن موقف المقاومة العراقية المشرف.

وتابع قائلا: كذلك السعودية رفضت دعوات نتنياهو لتهجير شعبنا الفلسطيني من أرضه، إذ نشرت وزارة الخارجية السعودية في 9شباط /فبراير 2025، بيان تأييدها وتثمينها لموقف الدول العربية التي رفضت تصريحات نتنياهو.

وأضاف الدكتور فضالة: إن الخطر هو الذي ظهر في كلام الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد"أحمد أبو الغيط"، الذي دعا به أن تتنحى حماس عن إدارة الحكم في غزة، ويؤيده في هذا الأمر وزير الدولة "أنور قرقاش" للشؤون الخارجية في الإمارات! تكمن خطورة هذا الأمر بتحويل المقاومة الإسلامية الفلسطينية إلى أنها هي التي تمثل المشكلة! علما أن المشكلة الحقيقية هي وجود الاحتلال الصهيوني على فلسطين وتاريخها وحضارتها منذ عام 1948، ولا يمكن أن يكون أصحاب الأرض (الفلسطينيين)، هم الذين يمثلون المشكلة.

القمة العربية المقبلة في العراق



وقال: إننا ندعو أن لا تقع الدول العربية في جريمة مصادرة حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة، أو جريمة تحويل المقاومة الإسلامية الفلسطينية إلى مشكلة وعبء، ومحاولة فكها عن حاضنتها الشعبية التي تمثل كل الفلسطينيين، وهذا يجب الاهتمام به في القمة العربية في العراق المراد عقدها نهاية نيسان المقبل، وأن لا تكون أي فقرة في البيان الختامي تضر شعبنا الفلسطيني ومقاومته الشجاعة.

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