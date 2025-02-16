منظمة الطيران الايرانية : الغاء جميع الرحلات الى لبنان حتى الـ 18 من فبراير

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاحد، علّق بورفرزانة على خبر تهديد الكيان الصهيوني "باستهداف الطائرات الايرانية المتجهة الى لبنان"، قائلا : انني لم اسمع كلمة التهديد، ولكن في ضوء ما دار خطيا بين منظمة الطيران المدني الايرانية ولبنان، فقد طلب الجانب اللبناني منّا، انه نظرا للظروف الامنية الخاصة في بيروت والغاء جميع الرحلات الخارجية، تعليق الرحلات الايرانية المتجهة الى هذا البلد حتى الـ 18 من شهر فبراير الجاري، وعليه سوف تتوقف عمليات نقل الركاب الإيرانيين في غضون هذه الفترة.

واكد المسؤول بوزارة الطرق، بان منظمة الطيران المدني الايرانية ستتابع هذا الامر يوميا؛ مردفا "اننا سنقوم بحل هذه المشكلة قطعا".

انتهى ** ح ع