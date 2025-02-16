إیران وسریلانکا تؤکدان ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعات الخاصة التجارية في البلدين

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "عراقجي"، تباحث في اطار لقاءاته على هامش المؤتمر الثامن للمحيط الهندي بسلطنة عمان، مع نظيره السريلانكي، حيث هنأه بتشكيل الحكومة الجديدة في هذا البلد، وتنمى له ولسريلانكا بالتوفيق والنجاح.

ونوه وزير الخارجية، في هذا اللقاء، بالمستوى الجيد للعلاقات والتعاون القائم بين إيران وسريلانكا في مختلف المجالات؛ مؤكدا على القدرات الاقتصادية والتجارية الواسعة الموجودة في البلدين، وضرورة تفعيل وتعزيز العلاقات بين غرف التجارة والقطاعات الخاصة في البلدين، وتطوير العلاقات بينهما بشكل أكبر.

من جانبه، رحب "فيجيتا هرات" بالاواصر الثنائية التي وصفها جيدة، واشار إلى زيارة الرئيس الإيراني الفقيد "آية الله السيد إبراهيم رئيسي" الناجحة والمميزة لدولة سريلانكا وافتتاح مشروع أوموافيا الكبير خلال تلك الزيارة.

كما رحب وزير خارجية سريلانكا بدعوة نظيره الإيراني لزيارة طهران وإجراء مشاورات وتباحث مع المسؤولين الايرانيين رفيعي المستوى حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

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