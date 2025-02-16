عطوان : ماذا فعلت الحكومة اللبنانية عندما انتهك الاحتلال وقف النار اكثر من 1500 مرة؟!

واضاف عطوان في مقال نشرته صحيفة "راي اليوم" الالكترونية (السبت) : هذه ليست المرّة الأولى التي تُقدم فيها السّلطات اللبنانيّة على هذه السّابقة المُخجلة، فقد أقدمت على التّفتيش الذّاتي لركّاب طائرةٍ إيرانيّة قبل 42 يوما، مُعظمهم من اللبنانيين، وبطريقةٍ استفزازيّةٍ بعد تحذيراتٍ إسرائيليّةٍ مُماثلة، والأخطر من ذلك جرى فتح وتفتيش حقائب لدبلوماسيين إيرانيين كانوا على متنها.

وتابع : هُناك سُؤالٌ نطرحه على الحُكومة اللبنانيّة والقوّات الدوليّة معًا، وهو، "ماذا فعلتم عندما انتهكت القوّات الإسرائيليّة وقف إطلاق النّار أكثر من 1500 مرّة في غُضون شهرين، وماذا ستفعلون ردًّا على قصف الطّائرات الإسرائيليّة اليوم السبت بلدة عيناتا قضاء بنت الجبيل، وحرقت بُيوتًا فيها، وقتلت وأصابت بعض سُكّانها بدمٍ بارد؟!".

وكتب هذه الباحث السياسي الفلسطيني : هل أصبح "أفيخاي أدرعي" النّاطق باسم الحُكومة الإسرائيليّة صاحب الكلمة العُليا في مطار بيروت؟ ولماذا سيُسرّع هذا الرّضوخ الحُكومي اللبناني عودة المُقاومة الشعبيّة بدعمٍ أو مُشاركة “حزب الله” وقريبًا جدًّا؟

واستطرد عطوان : أي وزارة بل أي حُكومة تتبعها، تقبل أن تتلقّى تعليماتها من دولةٍ مُحتلّة لأرضها، وتمنع طائرتين مدنيّتين من الهُبوط في مطارها، ثم أينَ هذه السّيادة التي صدّعتنا بها هذه الحُكومة، وجعلتها البند الأوّل في بيانِ تأسيسها وسُلّم أولويّاتها وحصلت بمُقتضى ذلك وغيره على الثّقة في مجلس النوّاب، فهل الرّضوخ للتّعليمات الإسرائيليّة تنسجم مع شُروط هذه السّيادة؟.

واعتبر رئيس تحرير صحيفة راي اليوم الالكترونية، ان قرار حظر الرحلات الجوية الايرانية من قبل السلطات اللبنانية، بانه "انتهاكٍ فاضحٍ لمُعاهدة فيينا التي تنصّ على حماية الدّبلوماسيين وعدم اعتِراضهم وتفتيش حقائبهم، وهو أمرٌ لم يحدث حتّى في ذروة الحرب الأهليّة في سبعينيّاتِ القرن الماضي".

كما لفت الى، ان "تظاهر أهالي الركّاب الذين جرى منع طائرتهم من الهُبوط في المطار يوم الخميس الماضي، وقيل إنّ مُعظمهم من أنصار حزب الله، احتجاجًا على هذه الخطوة غير المسبوقة، فهذا أمرٌ طبيعيّ، بل حتميّ، وإن كنّا في هذه الصّحيفة لا نُؤيّد كُلّ أشكال العُنف، وإغلاق الطّرقات، وإشعال النّيران في الإطارات، ولكنّ ردّ الفِعل يأتي مُنسَجِمًا مع حجم الضّرر، وخُطورة ما حدث وما يُشكّل من استِفزازٍ مُهين".

وتابع : لا نُنكر حقّ السّلطات اللبنانيّة، والحُكومة الجديدة على وجه الخُصوص، في اعتقالِ الذين اتّهموا بالإقدام على أعمال العُنف، وباعتراضِ موكب سيّارات كانت تقل مجموعة من المسؤولين في قوّات اليونيفيل الدوليّة، وإصابة أحدهم، ولكن ولمرّةٍ أُخرى من حقّنا أن نُوجّه سُؤالًا إلى هذه السّلطات، وإلى قيادة القوّات الدوليّة أيضًا، ونقول لهم ماذا فعلتم عندما اقتحمت قوّات الاحتلال الإسرائيلي أحد مواقع هذه القوّات في جنوب لبنان وقتلت أكثر من ثلاثة جُنود بالرّصاص الحي، وأصابت عشرة على الأقل.

وتساءل ايضا : لماذا لم ترد قوّات الجيش اللبناني ومعها القوّات الدوليّة (اليونيفيل) على المُسيّرات والطّائرات الإسرائيليّة التي تزدحم بها أجواء العاصمة اللبنانيّة وتكسر حاجز الصّوت فيها طِوال الشّهرين والنّصف الماضيين مُنذ توقيع اتّفاق وقف إطلاق النّار؟!

واستدرك عطوان في مقاله : لا نعرف ما هي الجريمة التي ترتكبها إيران إذا قامت بإرسال أموالٍ إلى المُشرّدين من أهل الجنوب اللبناني، لإعادة ترميم بُيوتهم المُدمّرة، أو حتّى شِراء الخُبز والأطعمة الضّروريّة لأطفالهم؟ فهل قدّمت الحُكومة اللبنانيّة أي مُساعدات لهم تسد جُوعهم وتوفير الحدّ الأدنى من احتياجاتهم المعيشيّة؟ وهل سارعت الولايات المتحدة الرّاعية لاتّفاق وقف إطلاق النّار ورئيسة لجنة المُراقبة المسؤولة عن فرضه، ومنع انتهاكه، بتقديم أي مُساعدات ماليّة أو غذائيّة لهؤلاء المُهجّرين لإعادة إعمار منازلهم التي دمّرها العُدوان الإسرائيلي، وقالوا لا نُريد مُساعداتكم، ونُفضّل المُساعدات الإيرانيّة فقط.

انتهى ** ح ع