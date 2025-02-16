منتخب الجودو الايراني يتوّج ببطولة تونس الدولية

وأُقیمت بطولة تونس الدولية المفتوحة للجودو بمشارکة المنتخبات الوطنيات من 19 دولة في تونس العاصمة، حيث تمکّن المنتخب الإیراني في نهایة المطاف من الحصول علی المرکز الأوّل بعد فوزه بمیدالیتین ذهبیتین وأخری فضّیة.

وتغلب بطل الجودو الايراني "إلیاس برهیزکار" في وزن -81 کجم، علی منافسیه من کندا وأمریکا وطاجیکستان، وتاهل إلی نهائي المنافسات قبل خسارته أمام "وینیسزو" الإیطالي، مكتفيا بالمیدالیة الفضّیة.

من جانب اخر، تقلد الايراني "أمیر عباس جوبان" الميدالية الذهبية بعد فوزه علی خصومه من الجزائر، وتونس وکندا؛ وفي وزن -100 کجم، فاز الايراني الاخر "حسین نامدار" علی منافسيه من المغرب والجزائر وقد تاهل إلی نهائي المنافسات، حيث استطاع الفوز علی "أربائو عثمان" ليتقلد المیدالیة الذهبیة.

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