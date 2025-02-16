١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٤٦ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85753036
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منتخب الجودو الايراني يتوّج ببطولة تونس الدولية

١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٤٦ م
رمز الخبر: 85753036
منتخب الجودو الايراني يتوّج ببطولة تونس الدولية

طهران /16 شباط/ فبراير/ إرنا- فاز المنتخب الوطني (الإيراني) للجودو، بلقب البطولة خلال المنافسات الدولية المفتوحة التي اقيمت باستضافة تونس؛ بعد احرازه میدالیتین ذهبیتین وفضّیة واحدة.

وأُقیمت بطولة تونس الدولية المفتوحة للجودو بمشارکة المنتخبات الوطنيات من 19 دولة في تونس العاصمة، حيث تمکّن المنتخب الإیراني في نهایة المطاف من الحصول علی المرکز الأوّل بعد فوزه بمیدالیتین ذهبیتین وأخری فضّیة.

وتغلب بطل الجودو الايراني "إلیاس برهیزکار" في وزن -81 کجم، علی منافسیه من کندا وأمریکا وطاجیکستان، وتاهل إلی نهائي المنافسات قبل خسارته أمام "وینیسزو" الإیطالي، مكتفيا بالمیدالیة الفضّیة.

من جانب اخر، تقلد الايراني "أمیر عباس جوبان" الميدالية الذهبية بعد فوزه علی خصومه من الجزائر، وتونس وکندا؛ وفي وزن -100 کجم، فاز الايراني الاخر "حسین نامدار" علی منافسيه من المغرب والجزائر وقد تاهل إلی نهائي المنافسات، حيث استطاع الفوز علی "أربائو عثمان" ليتقلد المیدالیة الذهبیة.

انتهى**9365 / ح ع **

 

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