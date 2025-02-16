نائب وزير الخارجية الكازاخستاني يتطلع الى تحقيق 3 مليارات دولار في التجارة مع ايران

وأفادت "إرنا" ان "باكاييف"، تفقد اليوم الأحد ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس (جنوب ايران) واجتمع مع نائب منسق الشؤون الاقتصادية في المحافظة، وعدد اخرين من كبار مسؤولي الموانئ هناك.

وفي تصريح له خلال هذه الزيارة، أشار نائب وزير خارجية كازاخستان إلى إبرام مذكرة تفاهم تجاري بين ميناء الشهيد رجائي وبلاده؛ قائلا : إن كازاخستان هي ثالث دولة انشأت قنصلية لها في مدينة بندر عباس.

وفي معرض إشارته إلى الدور الاستراتيجي للبلدين لتطوير التجارة البحرية، صرح باكاييف : إن كازاخستان تسعى للوصول إلى المياه الحرة عبر ميناء الشهيد رجائي.

من جانبه، نوه المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية في محافظة هرمزكان "مهدي دسينه"، الى حجم الاستثمارات المشتركة بين الجمهورية الاسلامية وجمهورية كازاخستان؛ قائلا : في العام الماضي، بلغت قيمة التبادل التجارية بين البلدين حوالي 302 مليون دولار، منها 219 مليون دولار صادرات إيرانية إلى كازاخستان، والباقي مخصص للواردات.

وأضاف هذا المسؤول الاقتصادي الايراني : كازاخستان من شانها ان تكون واحدة من الاقتصادات الرائدة في المنطقة؛ مبينا، انه "بحسب دراساتنا، أستانا تتبنى استثمارات بنيوية في مجال الطرق البرية، والسكك الحديدية، والموانئ ومشاريع البنك الدولي.

انتهى**9365 / ح ع **



