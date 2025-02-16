تخت روانجي: المشاورات مع العراق ضرورية لتعزيز الأمن المشترك

وأفاد مراسل العالم من بغداد، ان روانجي أوضح، عقب لقائه، يوم الاحد ، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن الجانبين ناقشا القضايا الأمنية بين البلدين الشقيقين والمسلمين، مشددا على أهمية التعاون المشترك لضمان الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن الأمن الإقليمي يمثل أولوية لكل من إيران والعراق، مما يستدعي استمرار المشاورات والتنسيق بين البلدين على مختلف المستويات.

وأعرب عن ارتياحه لاستمرار الزيارات الثنائية بشكل منتظم لتعزيز العلاقات والتعاون في المجالات المختلفة.

كما التقي تخت روانجي مع نائب رئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي بعد ظهر الاحد وناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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