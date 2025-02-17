لبنان: استشهاد امراة وعمليات خطف وتفجير جنوبي لبنان من قبل قوات الاحتلال

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوات جيش الاحتلال أطلقت الرصاص في اتجاه أحياء حولا بعد دخول الأهالي، ما أدى إلى استشهاد مواطنة وإصابة آخرين.

وأضافت أن جيش الاحتلال خطف ثلاثة مواطنين في البلدة أيضا.

فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن جيش الاحتلال نفذ تفجيراً في المنطقة الواقعة بين بلدات كفر شوبا وكفر حمام والهبارية جنوبي البلاد.

وأضافت أن الاحتلال نفذ تفجيرًا آخرا في منطقة السدانة جنوبي البلاد.

وأكدت أن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة حولا بعدة قذائف.

في غضون ذلك قالت وزارة الصحة اللبنانية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت مسعفين اثنين من بلدة حولا.

بدوره، دعا الجيش اللبناني اللبنانيين إلى عدم التوجه نحو القرى التي لم ينتشر فيها بعد في جنوبي لبنان، في بيان شدد من خلاله على “ضرورة عدم توجُّه المواطنين إلى المناطق الجنوبية التي لم يستكمَل الانتشار فيها”.

وأضاف الجيش اللبناني أن هذه التعليمات تأتي “حفاظا على سلامتهم وتفاديا لسقوط أبرياء، نظرا لخطر الذخائر غير المنفجرة من مخلفات العدو الإسرائيلي، إلى جانب احتمال وجود قوات تابعة للعدو في تلك المناطق”.

يأتي ذلك فيما يستعد جيش الاحتلال للانسحاب من جنوبي لبنان خلال أيام، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، لكنه يواصل المماطلة، إذ سبق أن تخلف عن الموعد الأول للانسحاب في 26 يناير/ كانون الثاني، قبل أن تعلن واشنطن تمديد المهلة حتى 18 فبراير/ شباط.

ورغم المهلة الإضافية، تنصلت “إسرائيل” مجددًا من التزامها، مطالبة بتمديد بقائها حتى 28 فبراير، وهو ما رفضه الجانب اللبناني، حيث أكد رئيس البرلمان نبيه بري أن لبنان لن يقبل بأي وجود عسكري إسرائيلي.

في هذا السياق، عقد اجتماع خماسي في رأس الناقورة بمشاركة إسرائيلية ولبنانية وأميركية وفرنسية وقوات اليونيفيل، لبحث آلية تنفيذ الانسحاب، وسط مساع إسرائيلية لبقاء طول الأمد في 5 مواقع على الأقل جنوبي لبنان، تمهيدا لإعادة مستوطني شمال الكيان إلى بلداتهم.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار قبل 82 يومًا، خرقت “إسرائيل” الاتفاق 923 مرة، ما أدى إلى استشهاد 73 شخصًا وإصابة 265 آخرين، وفق بيانات رسمية لبنانية، علما بأن الحرب على لبنان أسفرت عن استشهاد 4 آلاف و104 أشخاص وإصابة 16 ألفا و890 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

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