لجنة الامن القومي البرلمانية الايرانية تستعرض آخر التطورات الأمنية في البلاد والمنطقة

طهران / 17 شباط/فبراير/ارنا- اشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني ابراهيم رضائي ، إلى استعراض اللجنة أحدث التطورات الأمنية في البلاد والمنطقة ، وقال: "وفقا لتقرير مسؤولي الامن في البلاد، فقد تم تحديد عدد من العناصر العميلة لوكالات استخبارات أجنبية وتمت مواجهة فرق عملياتية للكيان الصهيوني قبل أن يتمكنوا من تنفيذ عملياتهم".

يتبع