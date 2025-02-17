ايران تحرز كأس "بيتكو سيراكوف" للمصارعة الرومانية

وفي ختام هذه المنافسات، التي جرت خلال الفترة 14-16 شباط/فبراير في العاصمة البلغارية صوفيا ، حصد منتخب شباب ايران الذي شارك بـ 9 مصارعين في 8 أوزان، 5 ميداليات ذهبية و 1 فضية و 1 برونزية.

تقلد الميدالية الذهبية كل من ؛ بيام أحمدي في وزن 55 كغم، وأمير مهدي سعيدي نوا في وزن 72 كغم، وعلي رضا محمد حسيني في وزن 82 كغم، وعرشيا ميرزاجاني في وزن 97 كغم، وأمير حسين عبد ولي في وزن 130 كغم.

ونال الميدالية الفضية محمد جواد أبو طالبي في وزن 60 كغم، فيما احرز البرونزية طه مسعودي في وزن 63 كغم.

وفي ترتيب الفرق، فازت إيران بالبطولة برصيد 164 نقطة، فيما جاءت جورجيا بمركز الوصافة بـ 162 نقطة وبلغاريا في المركز الثالث بـ 118 نقطة.

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