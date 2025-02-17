كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما... ايران تتاهل الى ربع النهائي بفوز عريض على اليمن 6-0

سجل اهداف الفوز لايران كل من أبو الفضل زماني (26 و34) وإسماعيل قلي زاده (42) ولاعب اليمن محمد مقبل (45+2 بالخطأ في مرمى فريقه) ورضا غندي بور (46) وأبو الفضل زليخائي (72).

وأكمل منتخب اليمن المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع سعيد الشعبان في الدقيقة 13.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأحد أيضاً، فوز أوزبكستان على إندونيسيا 3-1 على ستاد مركز شينزن لتدريب الشباب.

وحافظت إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام أوزبكستان، في حين لا زال رصيد إندونيسيا واليمن خالياً من النقاط، حيث ضمنت إيران وأوزبكستان التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الأربعاء، حيث تلتقي إندونيسيا مع اليمن، وأوزبكستان مع إيران.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الخميس فوز أوزبكستان على اليمن 1-0، وإيران على إندونيسيا 3-0.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي، المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الأربع.

يشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة تتأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2025 في تشيلي.

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