١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٢١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85753239
T T
٠ Persons

الثلوج والأمطار تجتاح اليوم 20 محافظة في ايران

١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٢١ ص
رمز الخبر: 85753239
الثلوج والأمطار تجتاح اليوم 20 محافظة في ايران

طهران / 17 شباط/فبراير/ارنا- أفادت منظمة الأرصاد الجوية الايرانية، أن الأمطار والثلوج ستجتاح 20 محافظة في البلاد، اليوم الاثنين.

وذكرت منظمة الارصاد الجوية ان من المتوقع هطول الامطار والثلوج اليوم الاثنين في المحافظات الساحلية لبحر قزوين ومنحدرات ومرتفعات البرز الوسطى وكردستان وكرمانشاه وايلام وخوزستان ولرستان ومركزي وهمدان وجهارمحال وبختياري وكهكيلويه وبوير احمد وبوشهر وفارس وكرمان وهرمزكان وخراسان الشمالية وخراسان الرضوية وخراسان الجنوبية ويزد.

وفي المناطق الباردة والمرتفعات يتوقع هطول الثلوج، وفي المحافظات الجنوبية تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية مؤقتة.

ويستمر هطول الأمطار المتفرقة في شمال شرق البلاد وأجزاء من شرق البلاد يوم الثلاثاء، وفي جيلان والقطاع الشرقي من محافظتي خراسان الرضوية وخراسان الجنوبية يوم الأربعاء.

انتهى ** 2342

٠ Persons

تعليقك

You are replying to: .