الثلوج والأمطار تجتاح اليوم 20 محافظة في ايران

وذكرت منظمة الارصاد الجوية ان من المتوقع هطول الامطار والثلوج اليوم الاثنين في المحافظات الساحلية لبحر قزوين ومنحدرات ومرتفعات البرز الوسطى وكردستان وكرمانشاه وايلام وخوزستان ولرستان ومركزي وهمدان وجهارمحال وبختياري وكهكيلويه وبوير احمد وبوشهر وفارس وكرمان وهرمزكان وخراسان الشمالية وخراسان الرضوية وخراسان الجنوبية ويزد.

وفي المناطق الباردة والمرتفعات يتوقع هطول الثلوج، وفي المحافظات الجنوبية تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية مؤقتة.

ويستمر هطول الأمطار المتفرقة في شمال شرق البلاد وأجزاء من شرق البلاد يوم الثلاثاء، وفي جيلان والقطاع الشرقي من محافظتي خراسان الرضوية وخراسان الجنوبية يوم الأربعاء.

انتهى ** 2342