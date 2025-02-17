الناطق باسم "حماس": الاحتلال الاستعماري التوسعي یرید أن یتمدد في المنطقه

وقال "عبد اللطيف القانوع" في تصريح خاص لمراسل وكالة "إرنا " الاحتلال کما قلت فشل في تحقیق أهداف الحرب علی قطاع غزة منها القضاء علی المقاومة وتدمیر قدراتها واستعاده الأسری وتهجیر شعبنا الفلسطیني وبالتالي، المقاومة لازالت تمتلك زمام المبادرة کما کانت تمتلك زمام المبادرة في ادارة المشهد عسکریا ومیدانیا.

وأضاف: المقاومة ایضا في المسار التفاوضي تمتلك زمام المبادرة وأوراق القوة ومنها ورقة أسری صهاینة ومن أوراق القوة التحام شعبنا الفلسطیني مع المقاومة والاجماع الوطني الکبیر والدعم الشعبي الواسع لإفشال مخطط التهجیر وعودة إلی الحرب مع الاحتلال الصهیوني .

وتابع قائلا: العدو الصهيوني علی مدار 15 شهرا فشل في تحقیق أهداف الحرب ومن أهداف الحرب استعادة أسری صهاينة ورغم حجم الإبادة والدمار والخراب إلا أن العدو فشل في تحقیق ذلك.

وأکد: ما فشل فیه العدو بالخیار العسکري والضغط والابادة لایمکن أن ینجح بتهدید ووعید ترامب ومحاولات التهجیر والضغط النفسي والحصار وبالتالي لایمکن للإحتلال الصهیوني أن یستعید أسراه إلا عبر اتفاق وقف اطلاق النار والتزام ببنود وقف اطلاق النار مع المقاومة الفلسطینیة وکل الخیارات سقطت وکل المحاولات فشلت ولایمکن إلا أن یرضخ العدو الصهیوني لإتفاق وقف اطلاق النار.

وأضاف: نحن تجاوزنا مرحلة التهدیدات والضغوطات من جانب المجرم الحرب نتنیاهو أو من الإدارة الأمریکية.

وقال: تصریحات الإدارة الأمریکیة تلتقي مع تصریحات الحکومة الیمینیة المتطرفة ولا یمکن أن نلتفت لهذه التصریحات ولایمکن أن یکون لها رصید علی الأرض.

واستطرد قائلا: المقاومة الفلسطینیة صمدت علی مدار 15 شهرا ولا یمکن أن ترفع الرایة البیضاء وستواصل التحامنا بشعبنا والتحام الشعب بالمقاومة.

وقال: بلاشك الاحتلال تهدیده وخطره لیس فقط علی فلسطین وقطاع غزة وإنما علی المنطقة العربیة برمتها فهذا الاحتلال الاستعماري التوسعي یرید أن یتمدد في المنطقة العربیة للسطیرة ونهب ثرواتها و مقدراتها وبالتالي المطلوب موقف عربي حاسم و موقف عربي أصبح حاسم بالنسبة لتهجیر شعبنا وتصفیه قضیتنا الفلسطینیة ویجب أن تترجم المواقف العربیة إلی الخطة العربیة والإسلامیة الفاعلة لمواجهه تمدد العدو الصهیوني في المنطقة العربیة ومحاولات تصفیة القضیة الفلسطینیة.

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