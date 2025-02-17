باحث عراقي: الشعوب العربية ثابتة على موقفها الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني

وحول مخطط الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، التهجير القسري لأهالي غزة، قال الباحث العراقي "عباس العرداوی"، في حوار خاص مع مراسلة إرنا: إنما يقوله ويخطط له ترامب هو ما اراد به بالولاية الأولى التي تحدث فيها حول إكمال التطبيع مع الكيان الغاصب وإجبار الدول العربية والإسلامية على صرف ما يقرب 2000 مليار دولار من أجل التطبيع مع الكيان الغاصب ولم تكن تعليماته في تسمية القدس عاصمة لـ"إسرائيل" إلا استكمالا لمخطط يعود إلينا ترامب بولاية ثانية ليتحدث عن تهجير لشعب فلسطين من الضفة وغزة.

وتابع قائلا: هذا محض خيال، ما عجزت عنه الماكنة العسكرية الإسرائيلية والتي كانت مدعومة عمليا وفعلا من قوات أمريكية وبريطانيا وألمانيا عن فعله لمدة أكثر من 450 يوما في غزة ستبقى امريكا عاجزة عنه في الأربع سنوات القادمة من حكم ترامب وهذا هو مجمل النتيجة.

وقال: للشعوب العربية و لا أنظمتها موقف امام هذا المخطط وعملية تهجير أبناء غزة سوف تكون محرجة للحكومات ولا يمكن إقناع الشعوب وهنا ستكون نهاية المشروع الإسرائيلي وخسارة الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الرهان الصعب.

تجدر الإشارة إلى، منذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل الأردن ومصر، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

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