قائد الثورة الإسلامیة: تهديد العدو ضد بلدنا وشعبنا لم ينجح

وقال قائد الثورة الإسلامیة خلال استقباله اليوم الاثنين الآلاف من اهالي محافظة آذربايجان الشرقية في حسينية الامام الخميني (ره) بالعاصمة طهران، ان التهديد البرمجي والناعم يعني التلاعب بالرأي العام للشعب، وبث الخلافات؛وخلق الشكوك في محاكم الثورة الإسلامية؛ واثارة الشكوك بشأن الصمود أمام العدو.

واضاف في هذا اللقاء الذي يحضره أيضا رئيس الجمهوریة مسعود بزشكيان: إنهم يفعلون هذا. وبفضل الله لم ينجحوا حتى اليوم؛ ولم يتمكنوا من خلال إغراءاتهم من زعزعة قلوب شعبنا ووقف شبابنا عن الإرادة والحركة.

واعتبر قائد الثورة الإسلامیة، المشاركة الشعبية الكبيرة في مسيرة 22 بهمن، ذکری انتصار الثورة الإسلامیة الـ46، رغم كل المشاكل الموجودة، مثالاً على فشل واحباط تهدیدات العدو ضد بلادنا وشعبنا متسائلا أين يوجد شيء كهذا في العالم؟

ويأتي هذا اللقاء تزامناً مع الذكرى السنويّة للانتفاضة التاريخية لأهالي مدينة تبريز في 29 بهمن 1356 (18 شباط/فبراير 1978).

وقال سماحته: ثمة مشاكل يعاني منها الشعب، کما لديه توقعات مشروعة ومعقولة، لكن ذلك لا يمنعه من الدفاع عن ثورته، ماذا يعني ذلك؟ وهذا يعني أن التهديد الناعم للعدو ضد شعبنا وبلادنا لم ينجح.

وقال: على أصحاب الأجهزة الإعلانية، وأصحاب التعبير، وأصحاب القلم، وأهل الفن والمعرفة، ومسؤولي الأجهزة الرسمیة الإعلامية والتعليمية والفنية، والشباب المرتبطين بالفضاء الإفتراضي، التركيز على المواجهة ضد التهديد البرمجي للعدو.

وتابع قائلا: لقد تمكنت الثورة الإسلامية من الحفاظ على نفسها كهوية مستقلة وقاعدة ضخمة ومفعمة بالأمل لشعوب المنطقة وخارجها؛ مضیفا أن غضب المستكبرين والمستعمرين في العالم ضد الجمهورية الإسلامية يعود إلى صمود الشعب الإيراني ومقاومته ضدهم.

واستطرد قائلا: اليوم ليس لدينا أي قلق أو مشاكل فيما يتعلق بالدفاع الصعب وتهديدات العدو وإن قدرتنا على المواجهة مع التهديدات الصعبة هي في مستوى ممتاز و هو ما جعل الشعب يشعر بالأمان>

يتبع**3280