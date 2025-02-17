إيران تحرز ثلاث ميداليات في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "سرياس A" بقبرص

وأقيمت المرحلة الثانية من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "سرياس A" في مدينة لارنكا القبرصية في الفترة من 12 إلى 17 فبراير الجاري، وأحرز لاعبو الكاراتيه الإيرانيون ثلاث ميداليات ذهبية وتم تتويج إيران بالبطولة.

وكانت البطولة هي البطولة العالمية الثانية للكاراتيه لعام 2025، والتي استضافت جورجيا المرحلة الأولى منها، وفاز منتخب إيران بلقب البطولة بـ 6 ميداليات ذهبية وواحدة فضية وخمس ميداليات برونزية.

وتأهلت اللاعبة الإيرانية "فاطمة صادقي"، في فئة الكاتا الفردية، إلى المباراة النهائية بفوزها على ألمانيا وأستراليا والمجر وفرنسا ومصر، من الفوز بالمباراة النهائية بنتيجة 42.10 نقطة أمام اللاعبة اليابانية بنتيجة 41.50 نقطة لتحصد الميدالية الذهبية في الدوري العالمي.

كما تمكنت اللاعبة الإيرانية "فاطمة سعادتي"، من الفوز على بلجيكا ثم فازت على ممثلي اليونان وصربيا والبوسنة بنتيجة 5-0 و8-0 و8-0 لتتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكما تأهل اللاعب الإيراني "مرتضى نعمتي"، إلى الدور نصف النهائي بعد تغلبه على إيطاليا والبرتغال وأوزباكستان وكازاخستان. وهزم لاعب كاراتيه من أرمينيا بنتيجة 9-6 ووصل إلى النهائي.

وفي المباراة النهائية، تغلب على اللاعب الروسي بنتيجة 1-0، وفاز بلقب البطولة.

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