١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٢ م
رمز الخبر: 85753627
T T
٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

رؤساء اتحادي الجودو الإيراني والتونسي يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعاون المشترك

١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٢ م
رمز الخبر: 85753627
رؤساء اتحادي الجودو الإيراني والتونسي يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعاون المشترك

طهران/17 شباط/فبراير/إرنا- وقع رئيسا الاتحادين الإيراني والتونسي للجودو مذكرة تفاهم لتطوير التعاون المشترك.

في إطار تطوير التعاون الرياضي وتوسيع التفاعلات بين إيران والدول الإفريقية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الاتحاد الإيراني للجودو ونظيره التونسي بحضور "آرش ميراسماعيلي" و"إسكندر حشيشة"، رئيسي اتحادي البلدين.

إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بهدف تعزيز العلاقات الرياضية وإقامة المعسكرات المشتركة وتبادل المعرفة الفنية والتحكيمية وتطوير رياضة الجودو في البلدين، من شأنها أن تمهد الطريق لتقدم لاعبي الجودو الإيرانيين والتونسيين في الساحات الدولية.

وتنص مذكرة التفاهم هذه على تعاون البلدان في إقامة معسكرات مشتركة في إيران وتونس للمنتخبات الوطنية والأندية، وتبادل المدربين والحكام والخبراء الفنيين، وإقامة المسابقات والبطولات الودية في الفئات العمرية المختلفة، ودعم لاعبي الجودو الموهوبين من خلال إيفاد الرياضيين المتميزين لحضور معسكرات تدريبية دولية.

انتهى**3276

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

تعليقك

You are replying to: .