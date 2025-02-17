الرئیس بزشکیان: مشاكل البلاد تحل بمساعدة العلم والعلماء

وأعرب بزشكيان عن تقدیره لجهود الأكاديميين والعلماء والنخب لبناء البلاد وذلك خلال كلمته بمهرجان رازي الـ 30 للابحاث وتكنولوجيا العلوم الطبية.

وقال: الحكومة ستدعم النخب والعلماء بكل قوتها في مسار تنمية وتقدم البلاد والتغلب على المشاكل والأزمات.

وأكد: نستطيع أن نتغلب على كافة المشاكل بالوحدة والتماسك وتجنب الفرقة والنفاق وبث الخلافات.

وقال بزشکیان: نحن لا نبحث عن الحرب مضیفا أن الذین يخلون بأمن المنطقة ویتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان تسببوا في استشهاد أكثر من 40 ألف شخص في غزة ولبنان ويتهموننا بانتهاك حقوق الإنسان، وهذا أمر غير عادل للغاية.

وقال: إنه يجب الاعتماد على علماء البلاد ونخبه في مسير بناء البلاد وإننا نستطيع خلق الثروة في البلاد بمساعدة علم وجهود النخب والمتخصصين.

وأضاف أن رؤساء السلطات الثلاث مستعدون للتعاون مع النخب.

وقال: ما يجعل بلادنا قوية هو الوحدة والتماسك الداخلي، وما يطمع فيه الأعداء هو الانقسام والخلافات الداخلية وآمل أن يتغلب الشعب الإيراني على كل أزماته بعزة وفخر.

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