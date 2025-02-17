١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٣٢ م
رمز الخبر: 85753693
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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حماس تدعو الدول الإفريقية لتصعيد الضغط السياسي والقانوني على "إسرائيل"

١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٣٢ م
رمز الخبر: 85753693
حماس تدعو الدول الإفريقية لتصعيد الضغط السياسي والقانوني على "إسرائيل"

طهران/17 شباط/فبراير/إرنا- دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الدول الإفريقية إلى تصعيد الضغط السياسي والقانوني على "إسرائيل" في إطار الترجمة العملية لموقفها الصادر في البيان الختامي للقمة الإفريقية.

وثمنت حركة المقاومة الإسلامية عاليا ما ورد في البيان الختامي للقمة الإفريقية، من مواقف مبدئية وشجاعة تدين الحرب الصهيونية الوحشية على غزة، وترفض انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.

وأكدت "أن الاحتلال الصهيوني يرتكب جريمة إبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني، داعية إلى محاكمته دوليا، ووقف كافة أشكال التعاون والتطبيع معه حتى ينهي احتلاله وعدوانه".

وأردفت: "إننا في حركة حماس نعتبر هذه المواقف الأصيلة من دول القارة الإفريقية امتدادا طبيعيا لتاريخها النضالي ضد الاستعمار والظلم، وانحيازها الدائم لقيم الحرية والعدالة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها"، مؤكدة أن "هذا الموقف القوي يشكل دعمًا مهمًا لصمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته في مواجهة جرائم الاحتلال، كما أنه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته في وقف العدوان الصهيوني ومحاسبة قادته المجرمين".

ودعت الحركة "الدول الإفريقية الشقيقة إلى ترجمة هذه المواقف إلى إجراءات عملية، عبر تصعيد الضغط السياسي والقانوني على الاحتلال، وتعزيز الدعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتعزيز صمود شعبنا حتى تحقيق حريته وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس". 

انتهى**3276

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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