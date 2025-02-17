نائب رئيس وزراء تركمانستان یلتقي النائب الأول لرئيس الجمهورية

ووصل نائب رئيس وزراء تركمانستان"خواجة مراد كلدي مرادوف " إلى طهران صباح اليوم الاثنين و التقى النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمدرضا عارف.

وكان وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركمانستان، قد أكدا الاربعاء الماضي خلال اجتماع التشاور السياسي الدوري، على التعاون الثنائي في الوقاية والتصدي المشترك للتهديدات في المنطقة.

جاء ذلك خلال المشاورات السياسية الدورية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركمانستان التي عقدت في طهران برئاسة وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد مردوف.

وجرى خلال اللقاء بحث وتبادل وجهات النظر حول مختلف جوانب العلاقات وتطوير العلاقات الثنائية، فضلاً عن تطورات التعاون بين البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي هذا اللقاء أكد وزير الخارجية الايراني: إن العلاقات التاريخية والودية مع تركمانستان المبنية على المكونات الثقافية والتاريخية والحضارية المشتركة تحظى بأهمية خاصة بالنسبة لإيران.

وأشار عراقجي إلى المحادثات المهمة والمثمرة بين الجانبين في إطار المشاورات السياسية الدورية، معرباً عن ارتياحه لمحادثات المسؤولين الإيرانيين الآخرين مع وزير الخارجية التركماني خلال هذه الزيارة، وأكد على تصميم قادة البلدين كعامل دافع في توسيع العلاقات والتعاون بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والترانزيت والنقل.

وأشار وزير الخارجية الايراني أيضا إلى التطورات الإقليمية ودعا إلى تعزيز المشاورات بشأن القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين، معربا عن أمله في أن تتمكن هذه المشاورات من تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بشأن آسيا الوسطى وأفغانستان.

وفي إشارة إلى الاحتفالات الكبرى بذكرى انتصار الثورة الإسلامية واليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، هنأ وزير خارجية تركمانستان رشيد مردوف حكومة وشعب ووزير خارجية الجمهورية الاسلامية بهذه المناسبة.

وأعرب عن ارتياحه لاجتماعاته ومحادثاته خلال اليومين الماضيين مع رئيس الجمهورية وغيره من المسؤولين الإيرانيين، وأشار إلى المشاورات والاتصالات المنتظمة بين كبار المسؤولين في البلدين، بما في ذلك زيارة الرئيس بزشكيان إلى عشق آباد للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى رحيل الشاعر "مختوم قلي فراغي"، وكذلك المحادثة الهاتفية الأخيرة بين الزعيم الوطني لتركمانستان والرئيس بزشكيان ، ودعوته للمشاركة في مؤتمر "السلام والثقة" الذي سيعقد في هذا البلد، واعتبر استمرار المشاورات المنتظمة بين البلدين شرطاً أساسياً لتعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين.

انتهى