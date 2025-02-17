القنصل السعودي الجديد في مشهد یقدم نسخة من أوراق اعتماده الى مسؤول بالخارجية الايرانية

وفي تصريحه خلال اللقاء، رحب "معصومي فر"، بالقنصل السعودي الجديد، قائلا : من المؤمل أن تتعزز العلاقات الثنائية بحضور القنصل العام الجديد الذي يعتبر دبلوماسيا سعوديا ذو خبرة.

وأضاف : إن الإرادة السياسية لقادة البلدين تتمثل في تطوير وتعميق العلاقات الثنائية، ومهمتنا هي توفير الأساس لتحقيق هذا الهدف من خلال صياغة وتنفيذ الخطط العملية.

ووجه هذا المسؤول في وزارة الخارجية الايرانية خطابه للقنصل السعودي الجديد، بالقول : لقد تم تكليفكم بمهمة مهمة، فمدينة مشهد المقدسة (مركز محافظة خراسان الرضوية - شمال شرقي البلاد)، وبفضل وجود مرقد الإمام علي بن موسى الرضا (عليهما السلام) واستقبال العديد من البعثات الأجنبية، تعد ثاني أهم مدينة دبلوماسية في ايران؛ مبينا ان هذه المدينة تستضيف أكثر من 30 مليون زائر سنويا، منهم أكثر من خمسة ملايين زائر وسائح أجنبي.

وتابع : من أولوياتنا توسيع العلاقات مع جيراننا، وفي هذا الصدد خططنا لبرنامج بهدف تطوير العلاقات الإقليمية بين محافظة خراسان الرضوية ومحافظات الدول المجاورة، ونحن مستعدون لإقامة هذه العلاقات الإقليمية، التي تشمل في معظمها التعاون التجاري والاقتصادي، مع عدد من المحافظات في المملكة العربية السعودية.

وصرح معصومي فر : إننا مهتمون بأن يتسنى للقطاع الخاص والناشطون الاقتصاديون والتجار من كلا الجانبين، توسيع تعاونهم التجاري من خلال تبادل الوفود التجارية.

ورحب أيضا بإستئناف الرحلات الجوية بين مشهد والدمام السعودية؛ معربا عن أمله في أن يتم من خلال الجهود المشتركة معاودة الرحلات الجوية المباشرة من مشهد إلى جدة والمدينة المنورة.

بدوره، أعرب القنصل العام السعودي الجديد عن تقديره لقاء تعاون ودعم مكتب تمثيل وزارة الخارجية، في إعداد وتقديم التسهيلات لاستئناف أنشطة القنصلية العامة السعودية في مشهد، وعبر عن أمله في أن تتطور العلاقات الأخوية بين البلدين من خلال هذا التعاون المتبادل.

وأضاف العتيبي خلال اللقاء مع رئيس مكتب وزارة الخارجية في شمال شرقي البلاد : إننا سعداء جدا بتأسيس خط طيران مباشر بين مشهد ومدينة الدمام السعودية، وهو ما يعد خطوة مهمة في تطوير العلاقات بين البلدين، حيث إن هدف سفارتنا وقنصليتنا العامة هو تطوير العلاقات الثنائية وتقديم التسهيلات للزوار.

واستطرد، ان السعودية تولي اهتماما خاصا بالقضايا الاقتصادية الثنائية، وهي على يقين بأن العلاقات الاقتصادية مع ايران، والتي لها أهمية خاصة ومن شأنها تعزيز العلاقات الثنائية، سوف تتوسع، وجهودنا تصب في هذا الاتجاه.

وفي خلال اللقاء، قدم محمد بن نوار العتيبي نسخة من أوراق اعتماده إلى رئيس مكتب وزارة الخارجية في شمال شرق البلاد، ايذانا ببدء مهامه القنصلية رسميا.

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