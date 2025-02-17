وزير الخارجية يلتقي نظيرته النيبالية في مسقط

وأشار عراقجي في هذا اللقاء إلى تاريخ العلاقات الطيبة بين البلدين وأكد استعداد طهران لتعزيز وتوسيع العلاقات بين إيران ونيبال خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية وفي مجال الطاقة.

كما بحث عراقجي التخطيط للقيام بزيارات متبادلة للمسؤولين إلى البلدين وعقد لقاءات اقتصادية للتعرف أكثر على قدرات الطرفين وتوظيفها لتطوير العلاقات ودعا نظيرته النيبالية لزيارة طهران.

كما أعربت وزيرة خارجية نيبال عن ارتياحها لاجتماعها مع وزير خارجية بلادنا وشكرت ورحبت بدعوة نظيرها الإيراني مؤكدة أنه "باعتبار أننا في الذكرى الستين لإقامة العلاقات بين البلدين، فهي فرصة جيدة لتصميم وإقامة بعض الفعاليات والمعارض والمهرجانات التجارية والثقافية والسياحية والغذائية بهدف تعميق العلاقات بين طهران وكاتماندو."

كما ثمنت "ديوبا" الجهود الإنسانية التي تبذلها إيران لإجلاء المواطن النيبالي من غزة وطالبت بمواصلة هذه الجهود.

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