١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:١٥ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85753835
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وزير الخارجية يلتقي نظيرته النيبالية في مسقط

١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:١٥ م
رمز الخبر: 85753835
وزير الخارجية يلتقي نظيرته النيبالية في مسقط

طهران/17 شباط/فبراير/إرنا-التقى وزير الخارجية الإيراني"عباس عراقجي"نظيرته النيبالية "أرزو رانا دي يوبا" الیوم الاثنین على هامش المؤتمر الثامن للمحيط الهندي في سلطنة عمان.

وأشار عراقجي في هذا اللقاء إلى تاريخ العلاقات الطيبة بين البلدين وأكد استعداد طهران لتعزيز وتوسيع العلاقات بين إيران ونيبال خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية وفي مجال الطاقة.

كما بحث عراقجي التخطيط للقيام بزيارات متبادلة للمسؤولين إلى البلدين وعقد لقاءات اقتصادية للتعرف أكثر على قدرات الطرفين وتوظيفها لتطوير العلاقات ودعا نظيرته النيبالية لزيارة طهران.

كما أعربت وزيرة خارجية نيبال عن ارتياحها لاجتماعها مع وزير خارجية بلادنا وشكرت ورحبت بدعوة نظيرها الإيراني مؤكدة أنه "باعتبار أننا في الذكرى الستين لإقامة العلاقات بين البلدين، فهي فرصة جيدة لتصميم وإقامة بعض الفعاليات والمعارض والمهرجانات التجارية والثقافية والسياحية والغذائية بهدف تعميق العلاقات بين طهران وكاتماندو."

كما ثمنت "ديوبا" الجهود الإنسانية التي تبذلها إيران لإجلاء المواطن النيبالي من غزة وطالبت بمواصلة هذه الجهود.

انتهی**1426

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