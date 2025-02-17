عراقجي : اليمن لعب دورا مهما في انتصار الشعب الفلسطيني ومقاومته

وافادت ارنا، ان عراقجي التقى، اليوم الاثنين، المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية "محمد عبد السلام"، وذلك في إطار لقاءاته على هامش المؤتمر الثامن للمحيط الهندي بسلطنة عمان.

وأشاد وزير الخارجية الايراني، خلال اللقاء هذا، بالتضامن المشرف للحكومة والشعب اليمنيين مع الشعب الفلسطيني المظلوم ضد جرائم الاحتلال والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في غزة منذ ستة عشر شهرا؛ واكد بأن هذا الدعم لعب دورا مهما في انتصار الشعب الفلسطيني ومقاومته وفرض وقف إطلاق النار على الكيان الصهيوني.

كما شدد عراقجي على الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم وحدة الأراضي والسيادة الوطنية لليمن، قائلا : إن الاستقرار والأمن في اليمن يلعبان دورا مهما في أمن المنطقة بأسرها وتنميتها المستدامة.

وفي اشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الشأن اليمني إلى طهران، وصف عراقجي المحادثات في هذا الصدد بأنها مفيدة وفعالة، مؤكدا استمرار دعم ايران للحكومة والشعب اليمنيين.

بدوره،ـ أعرب عبد السلام عن ارتياحه لفرض اتفاق وقف إطلاق النار على الكيان الصهيوني، وقال : إننا نتابع تطورات الأوضاع في المنطقة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ونحن على استعداد لأي تحرك من قبل المعتدين؛ معلنا ان مستقبل تحركات اليمن في دعم الشعب الفلسطيني يعتمد على مدى التزام الطرف الآخر بالتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار.

كما قدم المتحدث باسم حركة انصار الله، تقريرا عن آخر التطورات الميدانية في اليمن، مع تاكيده على الوحدة الوطنية والتضامن بين أبناء البلاد، مشيدا بالدعم السياسي والمعنوي الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحكومة وشعب اليمن ضد الأعداء.

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء، وجهات النظر حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

انتهى**3276 / ح ع**