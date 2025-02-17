کیان الاحتلال يغتال قائداً في القسام بصيدا جنوبي لبنان

إلى جانب ذلك، يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث ينفّذ عمليات تفجير في البلدات التي لم ينسحب منها، ويشعل حرائق في المنازل، ويجرف أراضي فيها أشجار زيتون.

وقامت قوات الاحتلال بتجريف بساتين الزيتون في بلدة كفرشوبا، في حين يتمّ تمشيط المنطقة بالرصاص من قبل قوات الاحتلال.

تزامن ذلك مع تحليق طائرة "إسرائيلية" ألقت قنبلة صوتية فوق سكان البلدة، في وقت تواصل فيه دبابات الاحتلال وجرّافاته التوغّل في كفرشوبا.

كما نفّذت قوات الاحتلال تفجيراً في بلدة يارون الجنوبية؛ وفي بلدة عديسة الحدودية، أحرقت العديد من المنازل وهدمت أخرى، فيما شهدت البلدات الجنوبية تحليقاً مكثّفاً للطائرات المسيّرة الإسرائيلية.

من جهة أخرى، استحدث الاحتلال أمس الأحد موقعاً عسكرياً في تلة الحمامص جنوب مدينة الخيام مقابل مستوطنة "المطلة". وعطّلت قوات الاحتلال عملية دخول الجيش اللبناني والصليب الأحمر إلى بلدة حولا، بهدف إجلاء جثمان الطفلة الشهيدة خديجة عطوي.

وتقترب المهلة التي حدّدها الاتفاق لانسحاب "جيش" الاحتلال من جنوبي لبنان، المقرّر أن تنتهي في 18 شباط/فبراير 2025، وتمّ تمديدها بعد أن كانت في 26 كانون الثاني/يناير 2025؛ رغم ذلك، يصرّ الاحتلال على إبقاء قواته في خمسة مواقع في جنوب لبنان (الحمامص، العزية، العويضة، جبل بلاط، واللبونة)، وهو ما لقي رفضاً لبنانياً رسمياً.

انتهی**2054

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المصدر / المیادین