وزير الصناعة الإيراني يدعو إلى إنشاء واحة العلوم المشتركة بين الدول المطلة على بحر قزوين

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "أتابك" صرح يوم الاثنين في اجتماع اقتصادي للدول المطلة على بحر قزوين، الذي عقد في طهران بحضور ممثلين من إيران وتركمانستان وروسيا وأذربيجان وكازاخستان، قائلا : فيما يتعلق بالتكنولوجيا، أقترح أن نتوصل إلى اتفاق لإنشاء واحات العلوم المشتركة بين دول الأعضاء حيث تعمل فيها أبحاث وإبداعات ونشاطات مشتركة في مجال الصيدلة والصناعة مع الإفادة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف وزير الصناعة الايراني : یمکننا تبادل المعرفة الإنتاجیة في هذه الواحات مع الدول الأخرى، ممّا یؤدي إلى تطویر التکنولوجیا بین الدول المطلة على بحر قزوين.

وتابع : الطاقة الصناعية لدول بحر قزوين كبيرة للغاية ويمكنها من خلال تحديد لجان، رفع هذه القدرات وزيادتها بين الدول الأعضاء؛ متطلعا الى تطوير التكنولوجيا الصناعية وزيادة مستوى التبادلات بين دول منطقة بحر قزوين.

انتهى**9365 / ح ع **





