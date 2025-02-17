قاليباف : إيران تؤكد على إرساء الاستقرار وترسيخ السيادة في السودان

واضاف قاليباف، اليوم الاثنين، خلال استقباله وزير الخارجية السوداني "علي يوسف أحمد الشريف" : إن السودان بلد معروف وله خلفية تاريخية لدى الحكومة والشعب الإيرانيين، وإن تطوير العلاقات الثنائية بين إيران والسودان أمر ضروري.

وتابع : بالإضافة إلى تعزيز العلاقات السياسية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مهتمة أيضاً بمتابعة القضايا الاقتصادية وتطوير العلاقات التجارية مع السودان، وفي هذا الصدد نعتقد أن زيارتكم والوفد المرافق لكم إلى إيران يمكن أن تشكل خطوة فعالة نحو تطوير العلاقات الاقتصادية.

وتابع رئيس البرلمان : إن مجلس الشورى الإسلامي، وخاصة مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية السودانية، مستعدة لبناء العلاقات مع البرلمان السوداني.

وبدوره شكر وزير الخارجية السوداني، الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها لاستقرار ووحدة السودان، وقال خلال اللقاء مع قاليباف : نحن حريصون على التواصل بفعالية بين برلماني البلدين، وأيضا بعد انتهاء الحرب نريد أن تكون إيران من الدول التي تلعب دورا في إعادة إعمار بلادنا.

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