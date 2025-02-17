١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٤٠ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85754081
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كتائب القسام تزف شهيدها في غارة "إسرائيلية" على لبنان

١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٤٠ م
رمز الخبر: 85754081
كتائب القسام تزف شهيدها في غارة "إسرائيلية" على لبنان

طهران /17 شباط/ فبراير/ إرنا- نعت كتائب القسام، القيادي "محمد إبراهيم شاهين" (أبو البراء)، الذي ارتقى شهيدا إثر عملية اغتيال نفّذتها طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" على مدينة صيدا جنوبي لبنان.

واعلنت الكتائب في بيانها اليوم الاثنين : إن كتائب القسام وهي تزفُ شهيدها البطل أبو البراء، لتستذكر دوره الرائد وبصماته الخاصة في مسيرة الجهاد والمقاومة ومقارعة العدو الصهيوني انطلاقا من انتفاضة الأقصى ووصولًا إلى معركة طوفان الأقصى، حيث شغل خلالها عدة مواقع جهادية متقدمة، وختم جهاده ملتحقا بشقيقه الشهيد المهندس القسامي حمزة شاهين ومن سبقه من إخوانه الشهداء الأطهار.

واستهدفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" سيارة على الكورنيش البحرى لمدينة صيدا جنوبي لبنان، ما أسفر عن سقوط شهيد و 3 جرحى.

انتهى**9365 / ح ع**

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المصدر/ الغد

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