كتائب القسام تزف شهيدها في غارة "إسرائيلية" على لبنان

واعلنت الكتائب في بيانها اليوم الاثنين : إن كتائب القسام وهي تزفُ شهيدها البطل أبو البراء، لتستذكر دوره الرائد وبصماته الخاصة في مسيرة الجهاد والمقاومة ومقارعة العدو الصهيوني انطلاقا من انتفاضة الأقصى ووصولًا إلى معركة طوفان الأقصى، حيث شغل خلالها عدة مواقع جهادية متقدمة، وختم جهاده ملتحقا بشقيقه الشهيد المهندس القسامي حمزة شاهين ومن سبقه من إخوانه الشهداء الأطهار.

واستهدفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" سيارة على الكورنيش البحرى لمدينة صيدا جنوبي لبنان، ما أسفر عن سقوط شهيد و 3 جرحى.

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المصدر/ الغد