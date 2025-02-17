١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٣١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85754082
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نائب الرئيس الايراني : تربطنا علاقات سياسية رائعة مع طاجيكستان

١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٣١ م
رمز الخبر: 85754082
نائب الرئيس الايراني : تربطنا علاقات سياسية رائعة مع طاجيكستان

طهران / 17 شباط / فبراير / إرنا - اعتبر النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف، العلاقات السياسية بين ايران وطاجيكستان، انها تمر باحسن ظروفها حاليا؛ لافتا الى الاتفاق الستراتيجي الشامل الذي وقعه البلدان خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني الى دوشنبة.

عارف ادلى بهذا التصريح للصحفيين، اليوم الاثنين، خلال الاجتماع المشترك مع رئيس وزراء طاجيكستان "قاهر رسول زادة"، الذي وصل الى طهران عصر اليوم وجرت مراسم استقبال رسمية له بمجموعة سعد اباد التراثية.

ولفت نائب الرئيس الايراني، بان المباحثات الثنائية والمشاركة في اجتماع الدول المطلة على بحر قزوين، من اهداف زيارة رئيس الوزراء الطاجيكي والوفد المرافق له الى طهران.

ومضى الى القول : على امتداد الستراتيجيات المحددة، نحن اجرينا اليوم محادثات عملانية مع رئيس وزراء طاجيكستان، وقد توصلنا الى نتيجة بانه من شان اقتصاد البلدين ان يكملا بعضهما الاخر؛ مؤكدا على ان ايران بامكانها ان تلبي احتياجات دولة طاجيكستان في شتى المجالات.

كما نوه عارف الى اهمية دور القطاع الخاص وضرورة اشراكه وتفعيله، واتخاذ اجراءات مشتركة من قبل البلدين بهدف تسهيل هذه العملية؛ مردفا انه في السياق ذاته تم بدءا من الشهر الماضي الغاء تاشيرات الزيارة بالنسبة للرعايا الايرانيين والطاجيكيين، وان الجهود ستتواصل لتقديم المزيد من التسهيلات لاصحاب القطاع الخاص وبما يشمل مختلف المجالات.

يتبع ...** ح ع

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