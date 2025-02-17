١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:١٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85754165
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وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره السوداني في طهران

١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:١٢ م
رمز الخبر: 85754165
وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره السوداني في طهران

طهران /17 شباط/ فبراير/ إرنا - التقى وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، مساء اليوم الاثنين بطهران، وزير خارجية السودان الزائر "علي يوسف احمد الشريف".

وافادت ارنا، بأن وزيري الخارجية الايراني والسوداني، تباحثا في لقائهما اليوم، حول اهم القضايا الاقليمية والثنائية والدولية.

وتعد هذه الزيارة، الاولى لوزير الخارجية السوداني الجديد الى طهران، ومن المقرر ان يلتقي الشريف خلالها رئيس الجمهورية الدكتور مسعود بزشكيان.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى وزير الخارجية السوداني الجديد، كلّّا من رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، وامين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي اكبر احمديان؛ باحثا معهما في القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

انتهى ** ح ع

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