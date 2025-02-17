وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره السوداني في طهران

وافادت ارنا، بأن وزيري الخارجية الايراني والسوداني، تباحثا في لقائهما اليوم، حول اهم القضايا الاقليمية والثنائية والدولية.

وتعد هذه الزيارة، الاولى لوزير الخارجية السوداني الجديد الى طهران، ومن المقرر ان يلتقي الشريف خلالها رئيس الجمهورية الدكتور مسعود بزشكيان.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى وزير الخارجية السوداني الجديد، كلّّا من رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، وامين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي اكبر احمديان؛ باحثا معهما في القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

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