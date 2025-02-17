حماس : الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لن تنال من عزيمته

وقال "طه" في تصريح اليوم الاثنين : إن عملية الاغتيال هذه تؤكد مجددا النهج الإجرامي الذي يمارسه جيش الاحتلال الصهيوني، من خلال استهدافه المستمر لأبناء شعبنا الفلسطيني، وانتهاكه للحقوق الوطنية المشروعة.

وأضاف : تواصل ارتقاء الشهداء على طريق الجهاد والمقاومة، يعكس صوابية هذا الخيار في مواجهة الاحتلال والسير نحو التحرير والعودة؛ مؤكدا أن الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لن تنال من عزيمته، بل ستزيده تمسكا بحقوقه الوطنية الثابتة، وتصميما على مواجهة المشاريع الاستيطانية والتهويدية التي تستهدف الأرض والمقدسات.

وتابع الناطق باسم حركة حماس : محاولات الكيان الصهيوني لتحقيق أهدافه عبر الاغتيالات والتصفية لن تفلح في كسر إرادة المقاومة، إذ يبقى صمود شعبنا هو الحاجز الأقوى أمام مخططات الاحتلال.

كما دعا طه، "أبناء الأمة العربية والإسلامية" إلى "دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في وجه الاعتداءات والمشاريع الصهيونية"؛ مؤكدا، أن "المخيمات الفلسطينية في الشتات، وخاصة في لبنان، ستظل وفيّة لدماء الشهداء القادة، ومستمرة في مسيرة التحرير والعودة".

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المصدر/ وكالة القدس





