نيجيرفان بارزاني: اقليم كردستان لن يكون مصدر تهديد او عدم استقرار للدول الجارة

وذكر بيان صادر عن رئاسة اقليم كردستان، أن نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان، استقبل ظهر الاثنين (17 شباط 2025) نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، والوفد المرافق له.

وفي الاجتماع، أكد الجانبان على تطوير العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل من العراق وإقليم كردستان، وتوسيع التعاون المشترك بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما المجال الاقتصادي. كما تبادلا وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاق العراقي الإيراني لحماية أمن الحدود، ودور إقليم كردستان وتعاونها في هذا الصدد.

*نيجرفان بارزاني: اقليم كردستان لن يكون مصدر تهديد أو عدم استقرار للدول المجاورة

وأكد نيجيرفان بارزاني أن إقليم كردستان يسعى دائماً ليكون عامل استقرار وأمان في المنطقة، وأنه لن يكون بأي حال من الأحوال مصدر تهديد أو عدم استقرار للدول المجاورة، كما أشار إلى أهمية العلاقات بين إقليم كردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة.

وكان بحث الوضع في المنطقة بشكل عام وعدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، محوراً آخر من محاور الاجتماع.

وعقب الاجتماع، أدلى كل من رئيس إقليم كردستان ونائب وزير الخارجية الإيراني بتصريحات صحفية مشتركة، تحدثا فيها عن مضمون الاجتماع.

وفي هذا الصدد، قال رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني: "أرحب ترحيباً حاراً بالسيد الدكتور مجيد تخت روانجي، نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إقليم كردستان".

وأكد على "أهمية علاقاتنا التاريخية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، القائمة على حسن الجوار والمصالح المشتركة. لقد كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائماً شريكاً مهماً لإقليم كردستان وللعراق، ونعرب عن تقديرنا لدعمهم في مختلف المراحل ونشكرهم."

وتابع رئيس اقليم كردستان: "نحن في إقليم كوردستان نؤمن بأن العلاقات القوية والمتوازنة بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية ضرورية ومهمة للغاية لتعزيز استقرار المنطقة. لطالما سعى العراق وإقليم كردستان إلى بناء علاقات مع الدول المجاورة، وخاصة الجمهورية الإسلامية، على أساس الاحترام والمصالح المشتركة والتعاون في جميع المجالات."

وشدد نيجيرفان بارزاني على "أهمية تعزيز التعاون المشترك بين إيران وكل من العراق وإقليم كردستان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وتوسيع التعاون المشترك في جميع المجالات المختلفة، في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والأمنية."

كما أكد "مجدداً أن إقليم كردستان سيكون عامل استقرار وأمان في المنطقة ولن يسمح بأي حال من الأحوال بأن يكون مصدر تهديد للدول المجاورة، وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابع أنه "في هذا اللقاء، أكدنا على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكدنا مجدداً التزامنا ضمن الآلية الأمنية الموضوعة التي تساعد على ألا يكون العراق، وخاصة إقليم كردستان، بأي حال من الأحوال، مصدر تهديد لأمن إيران".

*تخت روانجي: أمن إقليم كردستان العراق هو أمننا

ثم قال نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كلمته: "أنا سعيد جداً لأنه أتيحت لي الفرصة اليوم وأنا معكم اليوم في إقليم كردستان العراق. من أجل الحوار السياسي الذي أجريناه مع وزارة خارجية الحكومة العراقية، قمت بزيارة بغداد أمس وأجرينا مفاوضات جيدة جداً مع المسؤولين العراقيين في مختلف المجالات بين البلدين الجارين اللذين لدينا الكثير من القواسم المشتركة، وهناك أيضاً العديد من القضايا التي يجب مناقشتها ووجهات النظر الجيدة التي كانت في بغداد."

وأوضح: "هذا الصباح أنا في أربيل أيضاً وأجرينا محادثات جيدة مع مسؤولي حكومة إقليم كردستان، مع السادة مسعود بارزاني ومسرور بارزاني والآن مع السيد نيجيرفان بارزاني ونشكرهم جزيل الشكر على ترحيبهم الحار بنا."

وتابع مجيد تخت روانجي: "لقد ناقشنا اليوم العديد من المجالات الجيدة بين البلدين الجارين العراق وإيران، وكما أعلنت، لدينا الكثير من القواسم المشتركة، وكذلك مع إقليم كردستان لدينا الكثير من القواسم المشتركة الثقافية والدينية واللغوية والتاريخية والحضارية، وكل ذلك يساعدنا على تعزيز علاقاتنا أكثر من أي وقت مضى، ولدينا تعاون في العديد من المجالات المختلفة، وخاصة في المجال الاقتصادي، ويمكننا القيام بالعديد من الأشياء الأخرى."

وبيّن أنه "في محادثاتنا اليوم في أربيل، تحدثنا بشكل خاص عن القضية الاقتصادية، وبطبيعة الحال، سنواصل عملنا في هذا الإطار في مجال السياحة والخبرة العملية بين الحكومتين. هناك العديد من المجالات الجيدة التي يمكننا استخدامها لتعزيز العلاقات بين شعبي البلدين."

ولفت مجيد تخت روانجي الى أن "قضية الأمن كانت من القضايا التي ناقشناها ونتابعها ونعتقد أن أمن العراق هو أمننا"، مردفاً أن "أمن إقليم كردستان العراق هو أمننا ويجب أن نتكاتف ونكون قادرين على حل المشاكل والتحديات القائمة."

وأعرب عن شكره "مرة أخرى للسيد نيجيرفان بارزاني وغيره من مسؤولي إقليم كردستان على ترحيبهم بنا ونأمل أن تستمر هذه المحادثات".

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