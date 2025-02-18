ايران والسودان يوقعان على مذكرتي تفاهم

وقد التقى وزير الخارجية السوداني الجديد علي يوسف أحمد الشريف مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي مساء الاثنين في طهران وبحثا بشان تطوير العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية.

وبعد المحادثات التي جرت بين الجانبين، وقع وزيرا خارجية ايران والسودان مذكرتي تفاهم بشأن "إلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر السياسية والخدمة" و"تشكيل لجنة سياسية مشتركة"، بهدف توسيع العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي.

وكان وزير الخارجية السوداني قد وصل الى طهران مساء الاحد، والتقى كذلك يوم الاثنين رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، ومن المقرر ان يلتقي اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان وامين المجلس الاعلى للامن القومي علي اكبر احمديان.

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