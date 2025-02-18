العميد فدوي: سننفذ عملية "الوعد الصادق 3" في الوقت المناسب... والصهاينة اقروا بالهزيمة في حرب غزة

وقال العميد فدوي في مراسم اقيمت يوم الاثنين في جامعة "امير كبير" التكنولوجية بطهران ، أن الصهاينة اقروا بانفسهم بالهزيمة في حرب غزة وان حماس انتصرت.

واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل دعمها للمقاومة حتى تحقيق أهدافها المنشودة.

وأكد العميد فدوي خلال حديثه أن عملية "الوعد الصادق 3" سيتم تنفيذها في الوقت المناسب.

وجرت المراسم بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم إبراهيم محمد الديلمي سفير اليمن في طهران، عبدالله صفي الدين ممثل حزب الله في إيران، خالد القدومي ممثل حركة حماس في إيران، ناصر أبو شريف ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران، وعباس موسوي ممثل حركة النجباء في إيران.

انتهى ** 2342