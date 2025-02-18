١٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:١٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85754346
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العميد فدوي: سننفذ عملية "الوعد الصادق 3" في الوقت المناسب... والصهاينة اقروا بالهزيمة في حرب غزة

١٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:١٣ ص
رمز الخبر: 85754346
العميد فدوي: سننفذ عملية "الوعد الصادق 3" في الوقت المناسب... والصهاينة اقروا بالهزيمة في حرب غزة

طهران / 18 شباط/فبراير/ارنا- أكد العميد علي فدوي، نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، أنه سيتم تنفيذ عملية "الوعد الصادق 3" في الوقت المناسب ، لافتا الى ان الصهاينة اقروا بالهزيمة في حرب غزة وان حماس انتصرت.

وقال العميد فدوي في مراسم اقيمت يوم الاثنين في جامعة "امير كبير" التكنولوجية بطهران ، أن الصهاينة اقروا بانفسهم بالهزيمة في حرب غزة وان حماس انتصرت.

واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل دعمها للمقاومة حتى تحقيق أهدافها المنشودة.

وأكد العميد فدوي خلال حديثه أن عملية "الوعد الصادق 3" سيتم تنفيذها في الوقت المناسب.

وجرت المراسم بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم إبراهيم محمد الديلمي سفير اليمن في طهران، عبدالله صفي الدين ممثل حزب الله في إيران، خالد القدومي ممثل حركة حماس في إيران، ناصر أبو شريف ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران، وعباس موسوي ممثل حركة النجباء في إيران.

انتهى ** 2342

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