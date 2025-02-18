دوري ابطال آسيا للنخبة: برسبوليس يتعادل مع النصر السعودي سلبا

اقيمت المباراة على ملعب آزادي بطهران بحضور اكثر من 70 ألف متفرج وادارها طاقت تحكيم من اوزبكستان بقيادة رستم لطفولين.

وبهذه النتيجة يبقى برسبوليس بالمركز الثامن برصيد 7 نقاط وينتظر نتيجة مبارة استقلال طهران مع الريان القطري التي تقام اليوم الثلاثاء ، ليتحدد الفريق الثامن المتاهل الى دور الـ 16.

فيما حافظ النصر السعودي على المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

ويتصدر الاهلي ترتيب دوري الغرب برصيد 22 نقطة وياتي الهلال ثانيا بـ 19 نقطة (من 7 مباريات)، مقابل 17 نقطة للنصر، و12 للسد، و11 للوصل (من 7 مباريات)، و8 للريان (من 7 مباريات)، وباختاكور 7 نقاط وبرسبوليس 7 نقاط، والغرافة 7 نقاط واستقلال 6 نقاط (من 7 مباريات) والشرطة 6 نقاط والعين 2 نقطة.

وضمنت أندية الهلال والأهلي والنصر والسد والوصل والريان وباختاكور التأهل إلى دور الـ16.

وتعتبر مباراة استقلال مع الريان مصيرية بالنسبة لممثلي ايران في البطولة (برسبوليس واستقلال) من حيث ان فوز او تعادل استقلال سياهله الى الدور القادم ولو خسر سيتاهل برسبوليس بدلا عنه.

انتهى ** 2342