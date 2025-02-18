عارف: العلاقات السياسية بين إيران وطاجيكستان في أفضل مستوى

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم الاثنين بطهران مع رئيس وزراء طاجيكستان قاهر رسول زادة، رحب النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد رضا عارف بالضيف الطاجيكي وقال: "إن زيارة رئيس الوزراء الطاجيكي تهدف إلى حضور المنتدى الاقتصادي لبحر قزوين وكذلك عقد اجتماعات ثنائية"، مشيرا الى ان طاجيكستان هي ضيف خاص للمنتدى الاقتصادي لبحر قزوين.

واضاف: "أجرينا اليوم محادثات ثنائية جيدة والعلاقات السياسية بين البلدين هي في أفضل مستوى. كانت زيارة الرئيس الايراني إلى طاجيكستان زيارة لا تُنسى، حيث لاقت ترحيباً حاراً من قبل الحكومة الطاجيكية".

واردف عارف قائلا: "تم إقرار استراتيجية التنمية الشاملة خلال تلك الزيارة، وفي اجتماع اليوم دخلت هذه الاستراتيجية مرحلة التنفيذ. ونحن نؤمن بأن اقتصادي البلدين قادران على تكامل بعضهما البعض ويمكننا تلبية الاحتياجات المتبادلة".

وأشار عارف إلى أنه تم في هذا الاجتماع التركيز على مشاركة القطاع الخاص وتم الاتفاق على أن تقوم الحكومتان بتسهيل أنشطة القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء التأشيرات بين البلدين إلى زيادة السفر ومساعدة نشاط القطاع الخاص. ونؤكد على استمرار التعاون في مجال الخدمات الهندسية التقنية، وتؤكد الحكومتان على ضرورة تمهيد الطريق لمزيد من التعاون.

واردف عارف: إن اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي ستسعى إلى إعداد خطة استراتيجية شاملة لتطوير التعاون بهدف زيادة مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية عدة مرات،. كما تقرر إعطاء الأولوية للأنشطة السياحية المشتركة.

من جانبه قال رئيس وزراء طاجيكستان : "في محادثات اليوم جرت مناقشة القضايا الثنائية بين البلدين. وشكلت زيارة الرئيس الإيراني إلى طاجيكستان بداية مرحلة جديدة في نمو العلاقات الثنائية، ومن المتوقع أن تؤدي الوثائق الموقعة إلى توسيع العلاقات بين البلدين.

واضاف: جرى خلال اجتماع اليوم بحث تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومن بينها التجارة والثقافة، وأعربنا عن اهتمامنا بزيادة الاستثمارات بين البلدين.

وأشار أيضاً إلى زيادة التبادل التجاري وعقد اجتماعات منتظمة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي ولجنة الاستثمار بين إيران وطاجيكستان، وقال: "إن الحكومة الطاجيكية تولي أهمية خاصة لتنفيذ خطة التجارة طويلة الأجل بين البلدين حتى عام 2030 وتنفيذ خارطة الطريق بين البلدين".

وأكد رئيس وزراء طاجيكستان اهتمام بلاده بتوسيع وتعزيز التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا إلى المناطق الاقتصادية الحرة في البلدين باعتبارها أهم الإمكانات لتطوير التعاون، وقال: "يجب تعميق مجالات التعاون بين إيران وطاجيكستان في مجالات الخدمات الفنية والهندسية والأدوية والتكنولوجيا والزراعة والطاقة والنقل والسياحة واستخدام الموانئ الجنوبية في تشابهار وبندر عباس".

وتابع: "نظرا للمشتركات الثقافية والتاريخية واللغوية الكثيرة فمن الضروري تطوير العلاقات والتعليم والبحث ونحن نتمنى دائما السلام والاستقرار لشعب إيران صاحب الحضارة العريقة".

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