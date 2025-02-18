١٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:١٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85754350
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13 عملًا مقاومًا بالضفة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

١٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:١٠ ص
رمز الخبر: 85754350
13 عملًا مقاومًا بالضفة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

طهران / 18 شباط/فبراير/ارنا- وثق مركز معلومات فلسطين “معطى”، الإثنين، 13 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال آخر 24 ساعة، أبرزها تفجير عبوات ناسفة في طولكرم، وتحطيم مركبات مستوطنين في سلفيت.

وبين “معطى” في تقريره اليومي، أن أعمال المقاومة توزعت بين محافظات طولكرم وجنين ورام الله ونابلس وقلقيلية وبيت لحم وسلفيت والخليل والقدس المحتلة، وتخللتها مواجهات وإلقاء حجارة وعمليات تصدٍّ للمستوطنين.

وأشار التقرير إلى تفجير مقاومين عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قفين في طولكرم، والإضرار بمركبة مستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة “ياكير” المقامة على أراضي سلفيت.

وشهد مخيم جنين اندلاع مواجهات والقاء حجارة، تزامنا مع اقتحام الاحتلال المستمر منذ 21 يناير الماضي.

كما وثق المركز مواجهات وإلقاء حجارة في بلدات، العيساوية في القدس المحتلة، امتدت إلى دير جرير وبيتونيا والبيرة في رام الله، وعزون شرق قلقيلية، ووصلت إلى قرى بورين وتل وبيتا، جنوب وجنوب غرب نابلس، كما اندلعت مواجهات في بيت أمر وإذنا بالخليل.

انتهى ** 2342

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