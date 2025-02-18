مغاربة يقاضون وزيرة إسرائيلية مشاركة في مؤتمر بمراكش

وقالت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، وهي واحدة من عدة منظمات حقوقية مساندة لفلسطين ومناهضة للتطبيع مع "إسرائيل"، في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إنهم رفعوا هذه الدعوى "ضد هذه الإرهابية، استنادا إلى اتهامات موجهة لها عن ماضيها الإجرامي، ومسؤوليتها في الحكومة الحالية بارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية".

ومن المقرر أن تشارك ريجيف في المؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية الذي سينعقد في الفترة من 18 إلى 20 شباط/ فبراير الحالي بمراكش.

وأضافت مجموعة العمل الوطنية أن "كل القوى الحية بالمغرب تعتبر وجودها على الأراضي المغربية يشكل استفزازا لمشاعر الشعب المغربي" وطالبت "السلطات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".



وقال الناشط الحقوقي "أحمد ويحمان"، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، لرويترز إن ريجيف "مجرمة حرب، وشريكة نتنياهو وغالانت في جرائم الحرب بغزة، اللذين أدانتهما محكمة العدل الدولية".



وأضاف: "وجودها فوق التراب المغربي يشكل إهانة للشعب المغربي.. وقد ضعنا شكاية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وكذلك بالمحكمة الإدارية، وتحددت جلسة المرافعة غدا صباحا".



وتابع: "كوكبة من المحامين يترأسهم الأستاذ خالد السفياني المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي تقدموا بالشكاية".



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