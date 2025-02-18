عارف: استراتيجية الحكومة الإيرانية تتمثل في توسيع العلاقات مع الدول المجاورة

واجتمع عارف مع رئيس الوزراء الاذربيجاني "علي اسدوف"، في مجمع سعد أباد بطهران و رحب به وبالوفد المرافق له الذين يزورون ايران للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الثالث لبحر قزوين برعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية الايرانية.

وخلال هذا اللقاء، رأى عارف زيارة اسدوف لطهران، لن توفر الأساس لمزيد من التعاون بين دول بحر قزوين فحسب، بل ستساعد أيضا في توسيع العلاقات الثنائية.

وبالاشارة الى توسيع علاقات الصداقة بين حكومتي وشعبي إيران وأذربيجان،اكد عارف على ان استراتيجية الحكومة الإيرانية تهدف لتوسيع العلاقات في مختلف المجالات مع دول الجوار.

وضمن اشارته إلى أن جهود إيران لتوسيع العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات مع الجمهورية الأذربيجانية تتابعت بمزيد من السرعة والجدية منذ رئاسة بزشكيان،اوضح النائب الاول لرئيس الجمهورية بأنه لن يتم السماح بزعزعة قوة وصداقة البلدين.

ولفت عارف الى انه لاقتصاد البلدين أن يكملا بعضهما البعض ، وأكد على ضرورة إعداد خطة استراتيجية شاملة للبلدين من قبل رؤساء اللجنة المشتركة وتحسين مستوى التبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

كما اكد النائب الأول للرئيس على ضرورة استخدام قدرات القطاع الخاص في البلدين لتوسيع التعاون الاقتصادي.

وبدوره، وفي هذا اللقاء، أعرب رئيس الوزراء الاذربيجاني "علي أسدوف" عن تقديره للاستضافة الحارة من قبل الحكومة الإيرانية،مصرحا بأن حكومة بلاده عازمة على توسيع العلاقات بين البلدين ومعتبرا أن هناك قدرات هائلة للتواصل والتعاون بين أذربيجان وإيران بما فيه مصلحة البلدين وتعميق العلاقات و تلبية احتياجات شعبي البلدين.

انتهى**ر.م