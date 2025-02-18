عراقجي: إيران تلعب دورًا فريدًا في الحفاظ على استقرار وأمن الخليج الفارسي

وقال عباس عراقجي، في المؤتمر الثامن لتاريخ العلاقات الخارجية الإيرانية، بعنوان "السياسة الخارجية الإیرانیة والخليج الفارسي في نطاق التاريخ"، والذي عقد صباح اليوم الثلاثاء في مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية: منذ أعماق التاريخ وحتى الآن، كان للخليج الفارسي، باعتباره أحد أهم المسطحات المائية في العالم وأحد أهم المناطق التي تبني الحضارة ،أهمية استراتيجية من وجهة نظر مختلف جوانب الحياة البشرية، ومن هذا المنطلق فإن الخليج الفارسي، باعتباره ذاكرة جماعية إنسانية، يستحق اهتمامًا خاصًا وبحثًا من مختلف الجوانب.

وتابع: شهد هذا المسطح المائي استمرارية كبيرة في الحفاظ على مركزيته ودوره المركزي في تنمية إيران والمناطق المحيطة به رغم كل الصعود والهبوط التاريخي والتقلبات التاريخية، وكل التغييرات المرغوبة أو غير المرغوب فيه وبطبيعة الحال، فإن هذه الأهمية المتزايدة، إلى جانب تنافس الاستراتيجيات ومصالح الجهات الفاعلة داخل المنطقة وخارجها، والأهم من ذلك، مواجهة أو صراع القوى البرية والبحرية في فترات مختلفة، جعلت الخليج الفارسي يشهد العديد من التدخلات الکثیرة والاعتداءات المستمرة لزعزعة الجغرافيا السياسية الطبيعية للمنطقة.

یتبع..